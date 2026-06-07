Ebola en RDC : à Bunia, l'épidémie bouleverse l'organisation des mariages

L’épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en République démocratique du Congo s’invite jusque dans l’organisation des mariages.

À Bunia, capitale de la province d'Ituri, l'épicentre de l’épidémie, les autorités locales et l’Église ont imposé des mesures restrictives, notamment au sujet du nombre d’invités. Charge aux mariés et à leurs proches de s’adapter.

"Nous avions invité 300 personnes à notre mariage, mais quand nous sommes arrivés à l'église, [les responsables de l'église] n'ont autorisé que 50 personnes à entrer," a déclaré Solange Hahati en marge de son mariage samedi.

"Cela a été très difficile pour nous car nous voulions célébrer notre mariage avec tous nos amis."

Pour limiter la contagion, les églises catholiques ont suspendu certaines activités. Des baptêmes jusqu’aux enterrements en passant par les noces, le virus bouleverse l’ensemble des rites religieux.

"Certains sacrements seront repoussés," dont la confirmation, le baptême et l’ordination, a expliqué le Père Aimé Lokanabego.

Au mariage de Solange Hahati, les contacts entre les invités sont limités le plus possible.

"Nous avons vraiment peur," a regretté Benoît Nyange, un proche du marié.

"Il n’y a pas de baisers, et nous limitons les salutations au strict minimum pour éviter Ebola. Nous ne nous touchons pas. Chacun va de son côté."

Déclarée en mai, l’actuelle épidémie d’Ebola compte au moins 452 cas confirmés et 82 morts en RDC, selon les chiffres du 4 juin publiés par le ministère de la santé congolais.