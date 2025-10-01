Maroc : le 14e festival International du Film Maghrébin s’ouvre à Oujda

La 14ᵉ édition du Festival International du Film Maghrébin (FIFM) a officiellement ouvert ses portes ce mardi au Théâtre Mohammed VI d’Oujda.

Organisé par l’Association CineMaghreb, l’événement met cette année à l’honneur le thème « Des écrans de cinéma, se bâtissent des ponts et se racontent les causes », soulignant le rôle du septième art comme outil de dialogue interculturel, de partage et de sensibilisation à des enjeux contemporains.

Dans son discours d’ouverture, l’artiste Rachid El Ouali a salué la passion et l’engagement des organisateurs : cela continuera tant qu'il y aura des gens passionnés, porteurs d'une grande vision, engagés à offrir au public d'Oujda l'accès à des œuvres cinématographiques qu'il n’aurait peut-être pas eu la chance de voir autrement. Il s'agit aussi de créer des opportunités d'échange à travers des masterclasses avec des créateurs dont les participants peuvent réellement bénéficier.

Le programme de cette édition s’annonce riche et varié : projections de films venus du Maghreb et d’ailleurs, forums de réflexion, ateliers de formation, mais aussi hommages rendus à des figures marquantes du cinéma régional.

Parmi les personnalités honorées cette année, l’acteur Rabiâ El Qati a exprimé son émotion : Je suis vraiment heureux, car être honoré lors de cette 14ᵉ édition du Festival du film du Maghreb à Oujda est à la fois un encouragement et une reconnaissance du parcours artistique que j’ai choisi, un parcours guidé par des choix créatifs délibérés et un engagement à défendre une approche artistique spécifique.

Enfin, la cérémonie d’ouverture a également été marquée par l’annonce des membres du jury, composé de personnalités du monde du cinéma et de l’université venues des quatre coins du globe, confirmant la vocation internationale et fédératrice de ce festival devenu un rendez-vous incontournable du paysage cinématographique maghrébin. Le festival se tiendra jusqu'au 5 octobre prochain.