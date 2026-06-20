Coupe du monde 2026 : Brésiliens et Haïtiens fêtent ensemble, malgré la défaite des Grenadiers

Le Brésil s'est imposé 3-0 contre Haïti lors de la deuxième journée du groupe C, en phase de poules de la Coupe du monde. Vendredi soir, les supporters des équipes nationales de football ont fait la fête ensemble en sortant du Lincoln Financial Field de Philadelphie, aux États-Unis.

« Ouais, j'espère donc qu'on ira jusqu'en finale. Je pense que, dans notre groupe, on finira premiers ou deuxièmes. Sur le terrain, l'ambiance était sympa. C'était marrant, c'était bien. Et je pense, je pense qu'on a une chance d'atteindre la finale, mais il faut vraiment qu'on essaie de marquer des buts au lieu de juste s'amuser », a déclaré Gustavo Fracao, supporter brésilien.

Haïti n'avait plus connu cette compétition depuis 1974. Et, pour cette deuxième participation de son histoire, la défaite n'enlève rien à la joie d'y être pour les supporters comme Eddy Simon, originaire du New Jersey.

« En quelque sorte, on s’y attendait. J’avais prédit un score de quatre à un, mais on s’y attendait. Pour nous, je pense que le moment le plus fort a été d’entendre notre hymne national sur cette scène. Entendre notre hymne national sur cette scène après plus de 50 ans, pour nous, ça a été le moment le plus fort de cette soirée. Sinon, Haïti aurait soutenu le Brésil. On a toujours été connus pour soutenir le Brésil à chaque Coupe du monde. Ce soir, nous devions soutenir Haïti. Nous sommes heureux d’être ici. Nous sommes satisfaits du résultat de ce soir. Et donc oui, c’est tout. » a délcaré Eddy Simon, supporter haïtien.

Cette coupe du monde qui redonne de la joie à Haïti en proie à la violence des gangs. Sur le terrain, les Grenadiers ont résisté presqu'une moitié de mi-temps avec les moyens du bord, face à une Seleção qui, malgré la victoire, peine encore à convaincre en ce début de compétition.