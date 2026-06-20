Africa CDC estime que le continent doit investir ses propres ressources dans la lutte contre Ebola

Le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC) a déclaré vendredi que le continent devait investir ses propres fonds dans la lutte contre Ebola.

« Si cette épidémie avait touché l’Europe, les États-Unis ou d’autres continents, on aurait déjà mis au point un vaccin et un traitement », a déclaré le Dr Jean Kaseya, directeur général de l’Africa CDC.

Depuis le 15 mai, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 200 morts sur un total de 894 cas confirmés, avec jusqu'à 36 000 personnes ayant été en contact avec des malades.

On estime que le nombre de cas est plus élevé, car l'épidémie n'a été confirmée qu'avec plusieurs semaines de retard.

Les efforts de lutte contre l'épidémie ont été entravés par l'absence de vaccins ou de traitements homologués contre le virus de Bundibugyo.

Au cœur de la province de l'Ituri, dans l'est du Congo, où les enterrements sont devenus monnaie courante, y compris ceux de nourrissons, les professionnels de santé travaillent sans relâche, tout en faisant face aux agressions de riverains en colère et à un scepticisme généralisé.

Les crises sanitaires successives, notamment celle liée à la COVID-19, ont donné lieu à des initiatives visant à renforcer la production locale de vaccins en Afrique, même si les résultats obtenus jusqu’à présent sont encore limités.

Bien que des efforts soient déployés pour accélérer la mise au point de vaccins et de tests de dépistage, M. Kaseya a déclaré qu'il n'était pas certain qu'un vaccin soit disponible d'ici la fin de l'année.

Il a ajouté que le pic de l'épidémie d'Ebola n'avait pas encore été atteint en raison de la lenteur des progrès réalisés dans l'identification et le suivi des contacts.

Les autorités n'ont pas encore identifié le « patient zéro » de cette épidémie et doivent encore retracer plus de 36 000 personnes ayant été en contact avec des personnes infectées, a-t-il déclaré.

« Nous devons prendre soin de nous-mêmes, nous devons nous dire qu’il est temps pour nous de réfléchir sérieusement à la manière dont nous pouvons commencer à fabriquer des médicaments et des vaccins pour répondre à nos besoins », a déclaré M. Kaseya.