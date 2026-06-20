Coupe du monde : les supporters marocains célèbrent leur victoire 1-0 face à l'Écosse

Les supporters marocains ont fait la fête vendredi dans le Massachusetts après la victoire 1-0 de leur équipe face à l’Écosse lors de leur deuxième match de la Coupe du monde 2026.

Les Lions de l’Atlas ont marqué le coup en moins de deux minutes, grâce à un but d’Isamel Saibari inscrit après seulement 72 secondes de jeu.

Après un match nul 1-1 contre le Brésil lors de leur premier match du tournoi, le Maroc occupe désormais la tête du groupe C, à égalité avec le Brésil.

« Le résultat du match est bon, nous avons pris trois points avec le Maroc, donc nous sommes contents. Cela dit, je pense que nous aurions dû marquer davantage de buts », a déclaré Nour Edine, un supporter marocain, après le match. « Quelques buts supplémentaires ne feraient pas de mal, car nous devons terminer en tête du groupe pour que cela compte au final – mais nous avons bien joué, trois points, c’est bien. »

Mais ce fut un coup dur pour la « Tartan Army » écossaise. L’équipe avait battu Haïti 1-0 lors de son premier match, mais n’a jamais réussi à sortir de la phase de poules lors de ses huit précédentes participations à la Coupe du monde.

« Ce qui m’a déplu, c’est que le Maroc était bien meilleur que nous : ils étaient plus rapides, en meilleure condition physique et plus avisés sur le plan tactique », a déclaré Colin Staffieri, un supporter écossais. « Nous avons eu des occasions, mais, malheureusement, nous n’en avons concrétisé aucune. Cela arrive parfois dans le football. »

La victoire du Maroc permet à l’équipe de conserver l’espoir de se qualifier pour une deuxième phase à élimination directe consécutive. Mais les supporters ne tiennent rien pour acquis.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas bien joué », a déclaré Muhsin Nafai. « J’espère que nous ferons mieux la prochaine fois. Ce qui compte maintenant, ce sont les trois points, et nous allons nous remettre en forme pour le prochain match. Allez, les gars, on y va ! Ramenons le titre à la maison pour la première fois. On en a besoin. »

L'Écosse a elle aussi encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. Elle affrontera le Brésil mercredi en Floride lors de son dernier match du groupe C. Au même moment, à Atlanta, le Maroc affrontera Haïti.