Éthiopie : un haut responsable de l’ONU visite un projet d’intégration des réfugiés

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, s’est rendue dans le camp d’Ura situé dans la région de Benishangul-Gumuz, en Éthiopie.

Barham Salih, a évalué la « Feuille de route de Makatet », une initiative soutenue par le gouvernement visant à intégrer les réfugiés dans les systèmes nationaux d’éducation, de santé et d’emploi.

« Le gouvernement éthiopien s’engage véritablement dans une feuille de route importante et ambitieuse appelée Makatet, grâce à laquelle il permet aux réfugiés d’obtenir des documents d’identité, d’accéder aux services juridiques, à l’éducation, aux soins de santé ainsi qu’au marché du travail, car je pense qu’il sait que c’est là le moyen d’aider à la fois les réfugiés et les communautés d’accueil qui subissent une pression énorme. Mais il ne doit pas s’agir de se décharger de ses responsabilités, il doit s’agir de les partager. », a expliqué Barham Salih, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

Ce programme a pour objectif de mettre fin à la dépendance à long terme vis-à-vis des camps grâce à l’intégration des réfugiés en Éthiopie.

« Pour nous, les femmes ou les hommes qui n’ont pas d’emploi, cela aide beaucoup. Vous savez, ça aide beaucoup à se reconstruire. Je pense donc que c’est une bonne idée. », a dit Rasha Mohammed, réfugiée soudanaise.

« La coopération dont il est question aujourd’hui, c’est que nous travaillons ensemble, nous partageons différentes infrastructures. », a indiqué Saron Bibi Dosa, réfugié soudanais .

Les réfugiés soudanais dont le pays d’origine entre dans la quatrième année de conflit affluent en Ethiopie et notamment ans le camp d’Ura, aménagé spécialement pour les exilés.

Le camp abrite plus de 15 000 soudanais.