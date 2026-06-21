Mondial 2026 : les supporters réagissent au score du match Allemagne vs Côte d'Ivoire

Les supporters allemands célèbrent la victoire serrée de leur équipe face à la Côte d’Ivoire en Coupe du monde. Les joueurs allemands ont fait preuve de ténacité en s’imposant 2-1 dans le temps additionnel.

L’Allemagne se qualifie ainsi pour la phase à élimination directe pour la première fois depuis 2014.

« La Côte d’Ivoire a joué de manière incroyable. Très physique, les joueurs se sont donnés à fond sur le terrain. Les supporters étaient incroyables, l’énergie était incroyable. J’ai été vraiment impressionné par les supporters ivoiriens. C’est la première fois que je voyais la Côte d’Ivoire jouer en direct, ils étaient incroyables. », a expliqué Ramzi Takieddine, supporter allemand.

La Côte d’Ivoire a marqué le premier but lors du match à Toronto et a maintenu l’Allemagne à zéro pendant la première mi-temps. Mais elle n’a pas réussi à concrétiser.

« C'est vrai. On aurait dû gagner. J'ai trouvé qu'on aurait dû attaquer davantage en deuxième mi-temps. On n'arrivait pas à conserver le ballon. Et voilà le résultat. », a dit Alexander Dambrano, supporter ivoirien.

« Je pense qu’on a fait de notre mieux, mais on aurait dû en faire plus. Beaucoup, beaucoup plus. Trop d’occasions manquées. Vraiment trop. Alors, la prochaine fois, la Côte d’Ivoire gagnera, c’est sûr. La prochaine fois. Ouais. », a dit Selah Broux, supportrice ivoirienne.

Cette victoire permet à l’Allemagne de prendre la tête du groupe E avec six points, tandis que les Ivoiriens stagnent à la troisième place avec trois points, après leur succès face à l’Équateur (1-0) lors de leur premier match.