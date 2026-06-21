Bénin : vers une normalisation des relations avec le Niger

Des comités d'experts béninois et nigériens ont échangé à Cotonou en vue d’une réouverture de leur frontière commune. Cette rencontre intervient à la suite de la visite du nouveau président béninois Romuald Wadagni dans la capitale nigérienne le 2 juin dernier et dans le cadre de la normalisation des relations entre les deux pays.

Le ministre d'État nigérien de la Sécurité, le général Mohamed Toumba, et son homologue béninois chargé de l'Intégration africaine, Adjadi Bakari, ont présidé la réunion de ce 20 juin, entre les comités d'experts béninois et nigériens, au ministère des Affaires étrangères à Cotonou.

Les différents groupe de travail ont abordé les sujets de la sécurité, de la défense, de la diplomatie et du juridique, et enfin de l’économie. La séance qui se déroule à huit clos se poursuit ce dimanche 21 juin.

Une réouverture de la frontière entre le, bénin et le niger est attendue toutefois des accords relatifs à la défense, à la sécurité, et aux échanges douaniers doivent encore être signés.