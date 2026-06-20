Ghana : l'Afrique et les Caraïbes réclament réparation pour la traite négrière

Vendredi, au Ghana, des dirigeants africains et caribéens ont exhorté les anciennes nations pratiquant la traite négrière à présenter des excuses et à verser des réparations pour la traite des Africains réduits en esclavage, à la suite d'une résolution historique adoptée en mars par l'ONU, qui la qualifie de « crime le plus grave contre l'humanité ».

La conférence « Next Steps », qui s'est tenue à Accra, la capitale du Ghana, a adopté une déclaration appelant les pays impliqués dans la traite négrière transatlantique à « présenter des excuses complètes, officielles et inconditionnelles, en tant qu'étape fondamentale vers la réconciliation, l'instauration d'un climat de confiance et la justice réparatrice ».

La résolution de l'ONU n'a pas de caractère contraignant, mais elle revêt une autorité morale. Les organisateurs ont déclaré que la conférence du Ghana avait pour objectif de faire passer le débat sur les réparations de la simple reconnaissance à des mesures concrètes, notamment des initiatives visant à exiger des indemnisations en vertu du droit international.

Entre le XVIe et le XIXe siècle, environ 12 millions d'Africains ont été enlevés de force par des marchands issus de pays européens et réduits en esclavage dans des plantations qui ont bâti leur richesse au prix de la misère.

Le président ghanéen John Dramani Mahama a déclaré que la résolution de l'ONU avait ouvert une nouvelle perspective pour un engagement concret en faveur des réparations. Il a ajouté que les conséquences de l'esclavage continuaient de se faire sentir à travers l'Afrique, les Caraïbes et l'ensemble de la diaspora africaine.

« Nos voix sont restées fragmentées pendant des décennies, et certains groupes avaient tout intérêt à ce qu’elles le restent », a déclaré Mahama aux délégués de plus de 80 pays.

Lors d'un sommet sur les réparations organisé au Ghana en 2023, les participants ont proposé la création d'un Fonds mondial de réparation, sans toutefois préciser son mode de fonctionnement.

Les positions sur les réparations sont mitigées dans les pays qui devraient y contribuer.

Par exemple, les habitants des États-Unis ont une opinion majoritairement négative quant à la perspective de réparations. Une enquête menée en 2021 par le Pew Research Center a révélé que seuls environ trois adultes américains sur dix estimaient que les descendants des personnes réduites en esclavage aux États-Unis devraient recevoir une forme de compensation, par exemple sous la forme de terres ou d'argent.

Certains militants estiment que les réparations devraient inclure des versements financiers directs, mais aussi une aide au développement pour les pays concernés et la restitution des ressources exploitées pendant la colonisation.