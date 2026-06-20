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Coupe du monde 2026 : Tunisie-Japon, les supporters font la fête à Monterrey avant le match

Des supporters de football se rassemblent dans le quartier historique de Monterrey, au Mexique, ce vendredi, avant le match de Coupe du monde opposant la Tunisie au Japon.   -  
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By Ali Bamba

Coupe du monde 2026

Des supporters de football japonais et tunisiens ont fait la fête à Monterrey, au Mexique, avant le match de samedi qui opposera leurs équipes nationales, chacune cherchant à conserver ses chances d'accéder aux seizièmes de finale.

Des images tournées dans le quartier de Barrio Antiguo montraient des supporters qui acclamaient les joueurs dans les rues aux côtés des habitants.

Ce match du groupe F se déroulera à l'Estadio BBVA de Monterrey, l'un des 16 stades qui accueilleront des rencontres lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, et constituera le deuxième match de la Coupe du monde organisé dans cette ville du nord du Mexique.

Le Japon compte un point dans le groupe F après son match nul contre les Pays-Bas, tandis que la Tunisie aborde cette rencontre sans aucun point après sa défaite face à la Suède lors de son premier match.

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