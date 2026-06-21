Guerre au Moyen-Orient : l'Iran annonce la fermeture du détroit d'Ormuz

L’Iran a de nouveau fermé le détroit d’Ormuz, invoquant les attaques israéliennes au Liban et la « mauvaise foi » des États-Unis dans leur accord provisoire sur la guerre.

Une déclaration du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a été lue samedi à la télévision d’État iranienne.

Les navires ont commencé à transiter après la signature, en début de semaine, de l’accord provisoire entre les États-Unis et l’Iran, une étape importante qui laisse encore de nombreuses questions sans réponse.

« La marine du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé que, compte tenu des actions du régime israélien au Liban et du non-respect par les États-Unis de leurs engagements en faveur d’un cessez-le-feu, le détroit d’Ormuz est fermé à tous les navires. La marine du CGRI a averti que les navires ne devaient pas s’approcher du détroit d’Ormuz, sous peine de voir leur sécurité compromise. », a indiqué Présentateur de la télévision d'État IRIB.

Peu après l’annonce de l’Iran, à laquelle elle n’a pas fait référence, l’armée américaine a indiqué que le trafic maritime commercial se poursuivait samedi dans le détroit, avec le passage de 55 navires marchands « transportant d’importantes quantités de marchandises et plus de 17 millions de barils de pétrole vers les marchés mondiaux ».

On ignore à quel moment de la journée ils ont franchi le détroit.