Gabon : le parti du président Oligui Nguema en tête du premier tour des législatives

Au Gabon, le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema a remporté le plus grand nombre de sièges lors du premier tour des élections législatives, les premières organisées depuis le coup d’État militaire de 2023 qui a mis fin à plus d’un demi-siècle de pouvoir de la famille Bongo.

Selon les résultats provisoires publiés par le ministère de l’Intérieur, l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB), fondée en juillet par le président Brice Clotaire Oligui Nguema, a obtenu 55 sièges sur 145 à pourvoir à l’Assemblée nationale. En comparaison, le Parti Démocratique Gabonais (PDG), autrefois dirigé par l’ancien président Ali Bongo Ondimba, n’a remporté que trois sièges.

Un second tour est prévu le 11 octobre dans 77 circonscriptions, où la majorité des duels opposeront l’UDB au PDG. Ces élections législatives s’inscrivent dans le cadre du retour progressif à un ordre constitutionnel, le Gabon étant désormais régi par une nouvelle constitution adoptée par référendum en 2024. Ce texte renforce le pouvoir présidentiel tout en limitant le rôle du Parlement, qui ne peut désormais renverser le gouvernement.

Le scrutin intervient également après l’adoption d’un nouveau code électoral, critiqué par l’opposition pour avoir facilité la participation de militaires aux élections, y compris le président Oligui Nguema lors de la présidentielle d’avril dernier.

Selon le ministère de l’Intérieur et la mission électorale de la société civile, le premier tour s’est déroulé de manière satisfaisante. La Cour constitutionnelle reste toutefois ouverte aux recours jusqu’au 8 octobre, date limite pour contester les résultats provisoires.