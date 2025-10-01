Le prix mondial de l'or atteint un niveau record, se rapprochant des 4000 dollars l’once

Commerce international
Le prix de l’or a enregistré une hausse ce mardi, atteignant un niveau record de 3 870 dollars l’once, soit une hausse de près de 0,95% au cours de la journée.
La hausse des cours de l'or a entraîné une augmentation des valorisations dans le secteur aurifère.
Une ascension qui s'explique notamment par le blocage budgétaire aux États-Unis et les crises géopolitiques dans le monde : guerre en Ukraine et tensions commerciales notamment. À cela s’ajoute l’anticipation d'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a stimulé la demande d'investissement.
Les banques centrales du monde entier font partie des acheteurs principaux. En augmentant leurs réserves d'or, elles ont fortement contribué à cette hausse des cours de l’or, considéré comme une valeur refuge, dans une période jugée instable.
L’or affiche une ascension fulgurante, avec environ 45 % de hausse depuis le début de l'année. Les analystes ont même dû revoir à la hausse leurs prévisions pour 2025.
02:05
Le flou autour de l'AGOA, un enjeu crucial pour l'économie africaine
Aller à la video
USA : l'administration Trump favorable à l'extension de l'AGOA d'un an
01:49
Le commerce maritime face à la stagnation et à des coûts croissants
02:23
L’OMC plaide pour des réformes face à la crise du commerce mondial
01:00
Des chiens prennent la vague lors d'un concours de surf à San Diego
01:05
Kenya : plus de 60 000 emplois menacés par la fin de l'AGOA