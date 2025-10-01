Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Economie

business

Le prix mondial de l'or atteint un niveau record, se rapprochant des 4000 dollars l’once

Le prix de l’or a enregistré une hausse ce mardi, atteignant un niveau record de 3 870 dollars l’once, soit une hausse de près de 0,95% au cours de la journée.    -  
Copyright © africanews
AP Photo
By Rédaction Africanews

Commerce international

Le prix de l’or a enregistré une hausse ce mardi, atteignant un niveau record de 3 870 dollars l’once, soit une hausse de près de 0,95% au cours de la journée. 

La hausse des cours de l'or a entraîné une augmentation des valorisations dans le secteur aurifère. 

Une ascension qui s'explique notamment par le blocage budgétaire aux États-Unis et les crises géopolitiques dans le monde : guerre en Ukraine et tensions commerciales notamment. À cela s’ajoute l’anticipation d'assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a stimulé la demande d'investissement. 

Les banques centrales du monde entier font partie des acheteurs principaux. En augmentant leurs réserves d'or, elles ont fortement contribué à cette hausse des cours de l’or, considéré comme une valeur refuge, dans une période jugée instable. 

L’or affiche une ascension fulgurante, avec environ 45 % de hausse depuis le début de l'année. Les analystes ont même dû revoir à la hausse leurs prévisions pour 2025.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.