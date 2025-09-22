Football : le Gabonais Denis Bouanga marque son 2e triplé en 3 matchs

Etats-Unis
Le Gabonais Denis Bouanga a marqué trois buts, son deuxième triplé en trois matchs, et le Los Angeles FC a battu le Real Salt Lake 4-1 dimanche soir.
Denis Bouanga, qui a marqué lors de quatre matchs consécutifs, compte 22 buts cette saison, à égalité avec Lionel Messi pour le plus grand nombre de buts en MLS. Bouanga a marqué 20 buts lors de chacune des deux dernières saisons et est le premier joueur de l'histoire de la MLS à avoir marqué au moins 20 buts lors de trois saisons consécutives.
Bouanga, 30 ans, qui avait également marqué trois buts lors de la victoire 4-2 contre San Jose le 13 septembre, détient le record du club avec quatre triplés en saison régulière, soit un de plus que Carlos Vela.
Son Heung-min a ajouté un but et deux passes décisives pour Los Angeles (14-7-8).
Le LAFC, qui s'est qualifié pour les séries éliminatoires de la MLS Cup 2025 lorsque Saint-Louis a battu San Jose 3-1 samedi, compte 50 points et occupe la quatrième place de la Conférence Ouest. Le Minnesota, troisième, compte 54 points et Seattle est cinquième avec 45 points.
Son, qui a réalisé son premier triplé en MLS pour aider Los Angeles à battre RSL 4-1 à l'extérieur mercredi, a contribué à sept buts lors des trois derniers matchs.
Salt Lake (10-16-4) a perdu cinq de ses six derniers matchs.
Bouanga a marqué dans la première minute du temps additionnel de la première mi-temps et Son a rebondi un tir depuis l'extérieur de la surface sur le poteau proche et dans le filet quelques minutes plus tard, donnant à LAFC une avance de 2-1 à la mi-temps.
Bouanga a ajouté deux buts supplémentaires à la 73e et à la 87e minute.
Brayan Vera a inscrit son premier but de la saison à la 14e minute d'un tir du pied gauche bien en dehors de la surface qui a glissé sous la barre transversale et à l'intérieur du poteau arrière pour donner une avance de 1-0 à Salt Lake.
00:52
CAN 2025 : procédure simplifiée pour l'obtention d'un visa Marocain
00:54
Football : le Ghanéen Thomas Partey plaide non coupable pour viol
00:51
Football : Salah dans le carré des meilleurs buteurs de la Premier League
00:50
Football : le compte à rebours est lancé pour la CAN 2025 au Maroc
01:08
Coupe du monde 2026 : le Sénégal renverse la RDC, le Cap-Vert vise l'exploit
00:41
Football : la Tunisie qualifiée pour la Coupe du Monde 2026