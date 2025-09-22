Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Sport

sport

Football : le Gabonais Denis Bouanga marque son 2e triplé en 3 matchs

Football : le Gabonais Denis Bouanga marque son 2e triplé en 3 matchs
Denis Bouanga célèbre son but lors du match de football de la Coupe du monde des clubs, groupe D, contre Flamengo, le 25 juin 2025 à Orlando, en Floride   -  
Copyright © africanews
Phelan M. Ebenhack/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Rédaction Africanews

avec AP

Etats-Unis

Le Gabonais Denis Bouanga a marqué trois buts, son deuxième triplé en trois matchs, et le Los Angeles FC a battu le Real Salt Lake 4-1 dimanche soir.

Denis Bouanga, qui a marqué lors de quatre matchs consécutifs, compte 22 buts cette saison, à égalité avec Lionel Messi pour le plus grand nombre de buts en MLS. Bouanga a marqué 20 buts lors de chacune des deux dernières saisons et est le premier joueur de l'histoire de la MLS à avoir marqué au moins 20 buts lors de trois saisons consécutives.

Bouanga, 30 ans, qui avait également marqué trois buts lors de la victoire 4-2 contre San Jose le 13 septembre, détient le record du club avec quatre triplés en saison régulière, soit un de plus que Carlos Vela.

Son Heung-min a ajouté un but et deux passes décisives pour Los Angeles (14-7-8).

Le LAFC, qui s'est qualifié pour les séries éliminatoires de la MLS Cup 2025 lorsque Saint-Louis a battu San Jose 3-1 samedi, compte 50 points et occupe la quatrième place de la Conférence Ouest. Le Minnesota, troisième, compte 54 points et Seattle est cinquième avec 45 points.

Son, qui a réalisé son premier triplé en MLS pour aider Los Angeles à battre RSL 4-1 à l'extérieur mercredi, a contribué à sept buts lors des trois derniers matchs.

Salt Lake (10-16-4) a perdu cinq de ses six derniers matchs.

Bouanga a marqué dans la première minute du temps additionnel de la première mi-temps et Son a rebondi un tir depuis l'extérieur de la surface sur le poteau proche et dans le filet quelques minutes plus tard, donnant à LAFC une avance de 2-1 à la mi-temps.

Bouanga a ajouté deux buts supplémentaires à la 73e et à la 87e minute.

Brayan Vera a inscrit son premier but de la saison à la 14e minute d'un tir du pied gauche bien en dehors de la surface qui a glissé sous la barre transversale et à l'intérieur du poteau arrière pour donner une avance de 1-0 à Salt Lake.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.