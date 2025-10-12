Bienvenue sur Africanews

Gabon : le parti au pouvoir a remporté un tiers des sièges législatifs

Les électeurs montrent leur carte d'électeur devant un bureau de vote lors des élections présidentielles, à Libreville, au Gabon, le samedi 12 avril 2025.   -  
By Ali Bamba

Gabon

L'Union des Bâtisseurs a remporté 55 sur les 145 sièges du parlement, lors du second tour des élections législatives au Gabon, selon les résultats officiels.

Le Parti démocratique gabonais (PDG) de l'ancien président Ali Bongo Ondimba, qui soutient Nguema, a obtenu trois sièges.

Après un premier tour, entaché d’« irrégularités majeures », la Cour constitutionnelle a reporté le vote dans plusieurs circonscriptions.

Le second tour, relativement, clame, marque une étape supplémentaire dans le retour progressif à l’ordre constitutionnel après le coup d’État d’août 2023.

Le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema avait déjà obtenu la majorité lors des élections municipales et départementales du 27 septembre.

Les sénatoriales de début novembre prochain devraient parachever ce cycle électoral de transition au Gabon.

