Kenya : des avortements illégaux dans un contexte de stigmatisation sociale

Mary Olouch avait 25 ans lorsqu'elle est décédée à la suite d'un avortement pratiqué dans de mauvaises conditions.

Sa tombe se trouve à Karabok, un petit village de l'ouest du Kenya, à côté de la maison où elle vivait avec son mari et ses deux jeunes enfants.

En juillet, l'un de ses fils survivants, dont l'identité n'a pas été révélée en raison des opinions culturelles sur l'avortement, a feuilleté des photos de sa mère dans la maison familiale.

À proximité, Loice Ochieng, bénévole communautaire chargée de la santé et du planning familial à Karabok, s'est rendue à pied sur le lieu où Mary a été enterrée, une parcelle de terre nue marquée uniquement par un petit arbrisseau.

Ochieng connaissait Mary, mais il n'a appris qu'elle avait tenté d'avorter qu'après sa mort.

Elle a déclaré qu'elle pensait qu'Olouch avait peur des répercussions qu'elle subirait si elle disait aux autres qu'elle avait cherché à avorter.

« Elle savait que c'était illégal et que personne dans la communauté n'accepterait ou n'autoriserait l'avortement, ce qui l'a poussée à mentir à ce sujet et à cacher la vérité. »

L'avortement est fortement stigmatisé à Karabok, mais Ochieng affirme que les mentalités sont en train de changer.

« Ce qu'ils ont appris et accepté, c'est que l'avortement est normal s'il est pratiqué en toute sécurité pour une bonne raison, mais qu'il n'est pas normal lorsqu'il est pratiqué en cachette et de manière rudimentaire. »

Au Kenya, l'avortement est légal dans certaines circonstances, par exemple lorsque la santé de la femme est en danger.

Mais ce qui constitue une menace pour la santé fait l'objet d'un large débat. Certains médecins pratiquent des avortements en raison des risques pour la santé mentale, mais la plupart des hôpitaux publics ne proposent pas cette intervention.

Les femmes n'ont d'autre choix que de payer pour une clinique privée ou de recourir à des méthodes illégales et dangereuses.

Une femme de 24 ans originaire de Bondo, au Kenya, qui a souhaité garder l'anonymat par crainte de représailles, a déclaré avoir eu recours à un avortement en dehors du système de santé.

Elle avait déjà deux enfants lorsqu'elle est tombée enceinte de son petit ami de l'époque.

Il lui a dit qu'il avait un ami qui pouvait lui fournir des pilules abortives. Elle ne sait pas ce qu'elle a pris, mais elle a rapidement commencé à saigner abondamment.

Souffrant de douleurs intenses, elle s'est rendue à la clinique.

« Quand je suis arrivé là-bas, le médecin m'a dit qu'il était (presque) trop tard, que si je n'avais pas pu m'y rendre à ce moment-là, j'aurais pu mourir. »

Elle a passé deux semaines à l'hôpital avant d'en sortir.

La confusion qui règne autour des lois sur l'avortement au Kenya a également exposé les professionnels de santé.

Hannah Ruguru travaille depuis quatre ans à la clinique Marie Stopes de Kisumu, qui dispense des soins post-avortement.

Elle a commencé sa carrière après avoir perdu sa sœur à la suite d'un avortement pratiqué dans des conditions dangereuses.

Ruguru a déclaré avoir été victime de harcèlement incessant en ligne et avoir été rejetée par son église après que son prêtre ait appris ce qu'elle faisait dans la vie.

« Le prêtre m'a dit : "Je suis désolé, mais vous devez partir" », a-t-elle déclaré.

Marie Stopes a été prise pour cible par les militants anti-avortement du Kenya, faisant l'objet de poursuites judiciaires et d'interdictions de fournir tout service d'avortement.

Certains dirigeants politiques et religieux affirment que le fait d'invoquer la santé mentale pour justifier l'avortement constitue une faille qui équivaut à ce qu'ils appellent « l'avortement à la demande ».

L'avocat Charles Kanjama, éminent défenseur de la cause anti-avortement, préside le Forum africain des professionnels chrétiens, basé à Nairobi.

L'année dernière, le forum a coorganisé une conférence avec des groupes d'extrême droite d'Afrique, des États-Unis et d'Europe afin de promouvoir les « valeurs familiales » et de s'opposer au droit à l'avortement.

Kanjama a déclaré qu'il se rendait régulièrement au tribunal pour lutter contre les organisations qui fournissent des services d'avortement.

« À l'heure actuelle, mon organisation a déposé un recours devant la Cour d'appel concernant la question de l'interprétation de la portée autorisée de l'avortement », a-t-il déclaré.

« Je ne dirais pas que la situation est complexe. Je pense qu'elle est simple. L'avortement sur demande est un crime au Kenya. »

Nichées dans les ruelles et les rues secondaires à travers le pays, les cliniques continuent de fournir aux femmes des soins post-avortement, au péril de leur vie.

Un médecin a déclaré à l'Associated Press que sa clinique avait fait l'objet de descentes policières incessantes, les caméras de sécurité surveillant le bâtiment, preuve de la menace constante.

Pour des femmes comme Mary Olouch, les conséquences du silence et de la stigmatisation restent douloureusement évidentes.