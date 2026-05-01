Soudan : des écoliers rattrapent les années gâchées par la guerre

À Al-Hishan, dans un camp de déplacés à Port-Soudan, des tentes ont été transformées en salles de classe pour accueillir des enfants privés d’école. Parmi eux, Ibrahim, 14 ans, déplacé par la guerre, confie son espoir de retrouver une vie normale : « j’espère que tout le monde pourra rentrer chez lui ». Dans un pays où près de la moitié de la population a moins de 18 ans, l’enjeu éducatif est colossal : plus de huit millions d’enfants sont actuellement déscolarisés, selon l’UNICEF.

Sur place, les enseignants tentent de maintenir un semblant de continuité pédagogique malgré les conditions précaires. Soad Awadallah, enseignante, souligne la portée de cette reprise fragile : « Je suis tellement heureuse qu’après toutes ces années, je puisse enseigner aux enfants ». Pour les élèves, l’école représente autant un lieu d’apprentissage qu’un espace de stabilité retrouvé.

Mais la réalité demeure alarmante. Selon Mira Nasser, porte-parole de l’UNICEF au Soudan, « après plus de trois ans de guerre, près de huit millions d’enfants ont été déscolarisés », les écoles étant soit détruites, soit réquisitionnées comme abris ou occupées par les belligérants. Dans de nombreuses régions, l’éducation a été tout simplement interrompue.

Les témoignages recueillis traduisent l’ampleur du désastre humain : Yaqueen n’a pas étudié depuis trois ans, Mihrab, 14 ans, passe ses journées à chercher de l’eau pour sa famille, et Mustafa affirme n’avoir « pas appris une seule lettre ». Tandis que quelques établissements rouvrent progressivement, la crise éducative continue de priver une génération entière de savoirs fondamentaux, de protection et d’avenir, faisant peser le risque d’un pays durablement privé des compétences nécessaires à sa reconstruction.