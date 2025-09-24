Cinéma : Claudia Cardinale tire sa révérence à 87 ans

Claudia Cardinale est décédée mardi 23 septembre à l’âge de 87 ans, dans sa résidence de Nemours, aux côtés de ses enfants, a annoncé son agent Laurent Savry.

Née en 1938 à Tunis, d’un père sicilien et d’une mère française, elle se destinait initialement à l’enseignement. Mais la victoire inattendue à un concours de beauté l’entraîna sur les chemins du cinéma et la conduisit à la Mostra de Venise, où elle fut aussitôt remarquée par les professionnels du septième art italien.

Au cours d’une carrière remarquable, Claudia Cardinale travailla avec les plus grands noms du cinéma : Luchino Visconti, Federico Fellini, Henri Verneuil, Sergio Leone ou Richard Brooks. Elle brilla dans Le Guépard en incarnant Angelica, illumina Huit et demi dans le rôle de la muse de Fellini, et marqua les mémoires dans Il était une fois dans l’Ouest. Sa présence à l’écran, à la fois magnétique et naturelle, demeure un repère du cinéma européen classique.

Naturalisée française, elle fut honorée d’un Lion d’Or à Venise et d’un Ours d’Or à Berlin pour l’ensemble de sa carrière. « Son regard, sa voix et son aura habitent à jamais l’histoire du cinéma », a souligné Rachida Dati, ancienne ministre française de la culture. L’Italie a également rendu hommage à « l’une des plus grandes actrices italiennes de tous les temps », selon le ministre Alessandro Giuli.

Au-delà de l’écran, Claudia Cardinale sut incarner la liberté et l’élégance d’une femme engagée, notamment à travers la Fondazione Claudia Cardinale, créée avec sa fille à Nemours pour soutenir et promouvoir les jeunes talents artistiques.