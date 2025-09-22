Journée du rhinocéros : l'Afrique du Sud reste vigilante face au braconnage

Chaque année, la Journée mondiale du rhinocéros rappelle que la protection de ces animaux majestueux demeure un combat de longue haleine.

L’Afrique du Sud concentre la majorité des populations mondiales de rhinocéros noirs et blancs, faisant du pays à la fois un sanctuaire précieux et le théâtre de menaces persistantes.

À la réserve de Dinokeng, les rhinocéros évoluent dans un environnement protégé, mais le nombre exact d’animaux et les dispositifs de sécurité qui les protègent restent confidentiels. « Nous représentons la dernière ligne verte qui protège les rhinocéros de l’extinction », souligne Marius Fuls, moniteur de la faune sauvage. Il rappelle que demander aux gardes forestiers de neutraliser les braconniers est une chose, mais l’appliquer en est une autre. La persévérance et la conviction dans cette lutte sont essentielles.

La Fondation Peace Parks, qui collabore avec de nombreuses institutions de conservation, confirme cette réalité. « L’Afrique du Sud a toujours été particulièrement performante en matière de conservation. Toutes les institutions avec lesquelles la Fondation Peace Parks a le privilège de travailler se trouvent depuis de nombreuses années à la pointe de la protection de la faune. Nous abritons toujours, pour chaque espèce, l’une des plus importantes populations de rhinocéros au monde, aussi bien blancs que noirs. Cette réussite nous a malheureusement placés au cœur des attaques liées au braconnage et à la criminalité organisée », explique Gillian Rhodes.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon la Fondation internationale du rhinocéros, la population mondiale atteint environ 26 700 individus. En Afrique du Sud, on compte quelque 2 000 rhinocéros noirs et 12 000 à 13 000 rhinocéros blancs. En 2024, 420 rhinocéros ont été braconnés dans le pays, dont 320 sur des terres publiques et 100 dans des parcs, réserves ou fermes privées.

Malgré cette menace quotidienne, la vigilance des gardes forestiers, l’engagement des communautés locales et le soutien international permettent de maintenir un espoir concret pour la survie de ces géants de la savane.