ONU : Ramaphosa déplore l'utilisation du commerce comme outil de pression

Le président de l'Afrique du Sud déclare que le continent est en plein essor, mais qu'il a besoin de règles du jeu équitables. Il a fait ces commentaires devant l'Assemblée générale des Nations unies.

Cyril Ramaphosa a déclaré mardi qu'il était important de réglementer le commerce et que les pays du Sud avaient besoin d'aide pour accéder à des capitaux adéquats afin de financer leurs objectifs de développement.

Ces pays "sont endettés et paient beaucoup plus pour le service de la dette que pour la santé et l'éducation. En fait, ces pays paient beaucoup plus que les pays du Nord pour leur dette", a déclaré M. Ramaphosa, avant d'ajouter que l'Afrique du Sud s'efforçait de résoudre ces problèmes avant le sommet du G-20 de cette année, qu'elle accueillera.

Il a également appelé à la levée de l'embargo commercial contre l'île de Cuba, avant de demander aux dirigeants mondiaux de consacrer plus d'argent à leurs populations plutôt qu'à la guerre.

"Le secrétaire général a récemment indiqué que les dépenses militaires mondiales ont atteint des sommets historiques, au moment même où le monde prend du retard sur ses principales promesses de développement. Nous fabriquons des armes alors que nous devrions construire des infrastructures sociales qui améliorent la vie de nos populations. Nous menons des guerres qui causent la mort et la destruction, alors que nous devrions lutter contre la pauvreté et développer les moyens de subsistance des personnes vulnérables", a-t-il déclaré.

M. Ramaphosa a condamné la guerre d'Israël contre Gaza et a déclaré que les États membres de l'ONU ont le devoir de faire ce qu'il faut pour le peuple de Palestine, ainsi que pour le peuple du Sahara occidental : "Les Palestiniens méritent un État pacifique aux côtés d'un Israël pacifique. De nombreuses nations dans le monde appellent à cela, et c'est la voix que nous pensons qu'Israël devrait écouter, et les nations puissantes qui peuvent rendre une solution à deux États viable, possible et réalisable devraient agir à cet égard. L'annonce faite il y a longtemps par un nombre croissant de pays de reconnaître l'État de Palestine témoigne de cette détermination. Nous avons la responsabilité, en tant qu'Etats membres des Nations Unies, de réaffirmer le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental".

Il a ajouté qu'il était déçu par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été incapable de demander des comptes à Israël. Il a demandé que toutes les nations soient correctement représentées au sein du Conseil.

"Mon propre continent, l'Afrique, qui abrite 1,4 milliard de personnes, ainsi que l'Amérique du Sud, ne sont pas représentés au Conseil de sécurité des Nations unies. C'est injuste, c'est inacceptable et cela doit cesser. Nous voulons être représentés au Conseil de sécurité", a déclaré M. Ramaphosa.