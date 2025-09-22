Chaka Khan, Gladys Knight, Stephanie Mills et Patti LaBelle unies sur scène

Une tournée d’exception réunit quatre reines de la soul et du R&B : Chaka Khan, Gladys Knight, Stephanie Mills et Patti LaBelle. Intitulé « The Queens: 4 Legends, 1 Stage Tour », ce projet unique célèbre l’héritage de ces artistes emblématiques, qui ont marqué plusieurs générations de fans.

Bien qu’elles ont déjà partagé la scène dans le passé, jamais elles ne s’étaient réunies de cette manière dans une tournée : C’est magnifique. Le fait est que nous avons déjà travaillé ensemble Gladys, Steph, Chaka et moi. On a toutes fait des spectacles à l’époque. Mais revenir avec cette tournée, The Queens, c’est tout simplement exceptionnel. Je suis fière de pouvoir encore monter sur scène et chanter. Parce qu’on ne peut pas considérer ça comme acquis. Parfois, je perds ma voix, mais quoi qu’il arrive, je continue à me battre, explique Patti LaBelle.

Le spectacle, produit par The Black Promoters Collective, met en lumière les plus grands classiques de chaque artiste. Grâce à une scène tournante, le public profite de sets de 45 minutes enchaînés sans interruption, retraçant les carrières riches et puissantes de ces quatre icônes.

La tournée s’achèvera le 5 octobre à Cleveland, mais pour ces artistes, chaque concert est une célébration de la résilience, du talent et de l’amour du public.