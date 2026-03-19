Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Le Sahel comme épicentre mondial du terrorisme, selon un rapport

Des soldats patrouillent devant l’hôtel Radisson Blu à Bamako après l’attaque jihadiste du 21 novembre 2015.   -  
Copyright © africanews
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.

By Africanews

sahel

Selon le dernier rapport mondial sur le terrorisme, la région concentre à elle seule près de la moitié des décès liés à ces violences en 2025, pour la troisième année consécutive.

En chiffres, près de 5 600 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes dans le monde l’an dernier, dont une large part dans cette bande sahélienne qui s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge.

Depuis 2007, le nombre de victimes y a été multiplié par dix. Un basculement majeur, alors que le terrorisme était auparavant concentré au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Plusieurs pays sont particulièrement touchés. Le Niger et le Nigeria enregistrent une forte hausse des attaques, tandis que le Burkina Faso reste l’un des plus affectés, malgré une baisse récente du nombre de victimes.

En cause : l’intensification des activités de groupes jihadistes, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, et l’organisation État islamique.

Le rapport alerte également sur une extension de la menace vers les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, comme le Bénin.

Une évolution inquiétante, qui confirme l’enracinement durable de la violence dans la région.

Articles Connexes

Les plus consultés

Articles Connexes

Les plus consultés

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.