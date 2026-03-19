Le Sahel comme épicentre mondial du terrorisme, selon un rapport

Selon le dernier rapport mondial sur le terrorisme, la région concentre à elle seule près de la moitié des décès liés à ces violences en 2025, pour la troisième année consécutive.

En chiffres, près de 5 600 personnes ont été tuées dans des attaques terroristes dans le monde l’an dernier, dont une large part dans cette bande sahélienne qui s’étend de l’Atlantique à la mer Rouge.

Depuis 2007, le nombre de victimes y a été multiplié par dix. Un basculement majeur, alors que le terrorisme était auparavant concentré au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Plusieurs pays sont particulièrement touchés. Le Niger et le Nigeria enregistrent une forte hausse des attaques, tandis que le Burkina Faso reste l’un des plus affectés, malgré une baisse récente du nombre de victimes.

En cause : l’intensification des activités de groupes jihadistes, notamment le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, affilié à Al-Qaïda, et l’organisation État islamique.

Le rapport alerte également sur une extension de la menace vers les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest, comme le Bénin.

Une évolution inquiétante, qui confirme l’enracinement durable de la violence dans la région.