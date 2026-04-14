Soudan : la population plongée dans la famine par les 3 années de guerre

Selon les données publiées mardi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), près de sept Soudanais sur dix vivent désormais sous le seuil de pauvreté, contre environ 38 % avant l’éclatement de la guerre dans leur pays, en avril 2023.

L’appel lancé par l’ONU pour collecter 2,9 milliards de dollars pour le Soudan cette année n’est couvert qu’à 16 %, alors que les contributions à l’aide internationale des pays membres diminuent.

La communauté internationale semble avoir choisi d’ignorer ce conflit qui provoqué la pire crise humanitaire au monde.

''Trois années de guerre au Soudan ont provoqué la plus grande crise humanitaire au monde. Le conflit a détruit les moyens de subsistance, déraciné des communautés et plongé des millions de personnes dans la famine. La famine continue de sévir dans certaines régions du pays. Les travailleurs humanitaires, les camions et les entrepôts sont toujours la cible d’attaques, ce qui met en danger la vie de nos collègues et perturbe notre aide. Pourtant, pour des millions de personnes ici au Soudan, le PAM est la seule bouée de sauvetage. Chaque mois, nous apportons une aide alimentaire et nutritionnelle à environ 4 millions de personnes. Cette aide sauve des vies. Elle permet aux familles de tenir le coup et préserve la cohésion des communautés.'', a déclaré Carl Skau, Directeur exécutif adjoint du PAM.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et provoqué ce que l'ONU décrit comme la plus grande crise de déplacements de population et de famine au monde.