Soudan : la guerre précipite 70 % de la population dans la pauvreté, alerte l’ONU

Trois ans après le début du conflit au Soudan, la pauvreté atteint un niveau sans précédent. Selon les estimations communiquées mardi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), près de sept Soudanais sur dix vivent désormais sous le seuil de pauvreté, contre environ 38 % avant l’éclatement de la guerre en avril 2023.

Le seuil retenu par l’ONU correspond à un revenu inférieur à quatre dollars par jour, soit environ 3,40 euros. Plus alarmant encore, au moins un quart de la population survit avec moins de deux dollars quotidiens. Une dégradation brutale qui illustre l’effondrement économique provoqué par les affrontements entre l’armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

« Nous assistons à l’érosion méthodique de l’avenir d’un pays », a averti Luca Renda, directeur du PNUD au Soudan. Pour le responsable onusien, il ne s’agit plus seulement d’une crise conjoncturelle, mais d’un basculement durable aux conséquences profondes sur l’ensemble de la société soudanaise.

Les régions les plus exposées aux combats, notamment le Kordofan-Sud, devenu l’un des principaux foyers des affrontements, ainsi que le Darfour-Nord, connaissent une situation particulièrement critique. Dans ces territoires, la destruction des infrastructures, l’arrêt des activités économiques et les déplacements massifs de population aggravent chaque jour la précarité.

Selon un rapport conjoint du PNUD et de l’Institut d’études de sécurité (ISS), près de sept millions de personnes ont sombré dans l’extrême pauvreté pour la seule année 2023. Les revenus moyens sont retombés à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis 1992, tandis que les taux d’extrême pauvreté dépassent désormais ceux enregistrés dans les années 1980.

Derrière ces données, l’ONU décrit une réalité humaine accablante : familles disloquées, enfants privés d’école, moyens de subsistance anéantis et perspectives d’avenir durablement compromises pour toute une génération.

Le bilan humanitaire de la guerre demeure tout aussi dramatique. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes. Par ailleurs, plus de 21 millions de Soudanais sont aujourd’hui confrontés à une insécurité alimentaire aiguë, tandis que les deux tiers de la population ont un besoin urgent d’assistance humanitaire.

Face à l’ampleur de la catastrophe, la communauté internationale tente de se remobiliser. Une conférence doit se tenir à Berlin afin de relancer les efforts diplomatiques et humanitaires, alors que l’ONU considère désormais la crise soudanaise comme l’une des plus graves au monde.