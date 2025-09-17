Mondiaux d'athlétisme : Tebogo qualifié pour les demi-finales du 200 m

Le champion olympique Letsile Tebogo a remporté ce mercredi son ticket pour les demi-finales du 200m aux championnats du monde d’athlétisme à Tokyo.

Le coureur botswanais s’est fait une frayeur en se disqualifiant d’abord pour un faux départ en finale du 100m. Il s’est finalement imposé sur sa course en 20.18.

"Je dirais que je suis heureux mais j'ai fait une course terrible. C'est la première fois que je fais 20,1 dans un championnat, mais je suis content de la façon dont j'ai exécuté la course. C'était la première fois que je courais dans le couloir 9. Je ne savais pas comment faire. L'entraîneur m'a laissé tranquille et m'a dit de faire ce que j'avais à faire et de m'assurer que j'entrerais en demi-finale", a déclaré le coureur.

Après avoir pris le départ dans le couloir extérieur, le jeune homme de 22 ans a couru vers la victoire pour calmer ses nerfs et garder espoir de remporter une deuxième médaille d'or consécutive dans un championnat majeur.

"Ce n'était pas vraiment une célébration, c'était juste pour m'exciter parce que ces deux jours de repos après la finale du 100m, en arrivant dans cette chaleur, le corps s'est automatiquement calmé depuis les championnats, donc j'essayais de l'exciter, de le remettre en route parce que ces deux jours ont été les pires pour moi", s'est confié Letsile Tebogo.*

Il arrive en troisième position derrière le triple champion du monde du 200 m en 2019, 2022 et 2023 Noah Lyles qui arrive premier sur la crouse de mercredi suivi de Kenny Bednarek vice-champion olympique du 200 m à Paris, en deuxième positon sur cette course.

Les séries sont terminées et tout reste à jouer dans le 200 m masculin à Tokyo 25 et la course pour être sacré meilleur coureur du monde sur 200 m est bel et bien lancée.