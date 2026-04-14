RDC : le '' parlement de rue'' de l'UDPS favorable à une nouvelle constitution

A Kinshasa, en république démocratique du Congo, des activistes de l'UDPS au pouvoir, organisent souvent des rassemblements appelés '' parlement debout.

Ces débats politiques de rue, sont organisés par le bouche-à-oreille servant à tester et à promouvoir certaines idées émanant du pouvoir, selon les observateurs.

Ces dernières semaines, le débat sur le changement de la constitution animent les sessions de ce parlement '' unique''.

" En réalité, le changement de la constitution n’interviendra qu’après la pacification de l’est du pays. Notre pays est uni, le peuple congolais est uni. Il n’y a pas de risque de soudanisation du Congo contrairement aux déclarations de Kabila’’, affirme Jean-Claude Mwamba, coordonnateur du '' parlement debout''.

En 2024, lors d’un déplacement dans la ville de Kisangani, dans le nord-est du pays, Félix Tshisekedi a fustigé une Constitution truffée de ''faiblesses'' et '' inadaptée aux réalités du pays''.

Depuis, ses adversaires l’accusent de vouloir briguer un troisième mandat.

"On n'a pas besoin de ce mandat-là, du troisième mandat. Nous, nous voulons d'abord qu'il y ait la paix. Il n'y a plus la guerre et c'est à ce moment-là on va parler de ce mandat-là calmement. S'il s'agit de voir comment est-ce que nous devons procéder pour de nouvelles bases.'', déclare Leon Niondo, partisan de l'UDPS.

Les nouvelles bases, c’est en filigrane, une nouvelle constitution. Le chef de l’Etat congolais avait déjà appelé à « une réflexion nationale sur la réforme constitutionnelle ». L’actuelle étant considérée comme caduque par ses partisans.

''La Constitution actuelle est un acte de vente. D'accord ? Notre pays a été vendu. Aujourd'hui, nous, les Congolais, voulons reprendre notre pays en modifiant la Constitution. C'est tout ce dont il s'agit, c'est la raison, la justification. C'est ce qui compte.'', déclare Abel Mutombo, militant de l'UDPS.

La tradition des ''parlements de rue'' a vu le jour dans les années 1970, sous l’impulsion du père de l’actuel président, Étienne Tshisekedi, alors chef de l’opposition, pour contester le régime autoritaire du dictateur Mobutu Sese Seko.