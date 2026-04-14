Botswana–Oman : accords dans l’exploration minière et les infrastructures énergétiques

Le président du Botswana, Duma Boko, a conclu lundi à Oman une série d’accords avec le sultan Haitham bin Tariq, au cours d’une visite officielle de trois jours.

Selon la présidence botswanaise, ces accords concernent trois principaux domaines : l’exploration minière, les énergies renouvelables et les infrastructures de stockage pétrolier.

Un accord prévoit une coopération dans l’exploration de ressources minières au Botswana, avec une intensification des activités de prospection sur environ 70 % du territoire encore peu exploré. Les ressources ciblées incluent le cuivre, l’or, le graphite et le minerai de fer. Cette orientation intervient dans un contexte de baisse des revenus du diamant, secteur qui représente environ 30 % du PIB et 80 % des exportations du pays selon le Fonds monétaire international.

Un second accord porte sur la construction d’une centrale solaire de 500 mégawatts dans le nord-ouest du Botswana, avec stockage par batteries et une durée de vie prévue d’au moins 25 ans.

Le projet est porté par NAQAA Sustainable Energy LLC, filiale de la société omanaise O-Green, déjà désignée pour la conception, le financement, la construction et l’exploitation de l’installation.

Le gouvernement vise une augmentation de la part des énergies renouvelables dans son approvisionnement électrique, de 8 % actuellement à 50 % d’ici 2030. Aucun montant d’investissement n’a été communiqué.

Un troisième accord concerne le développement d’infrastructures de stockage pétrolier. Botswana Oil Limited a signé un partenariat avec la société omanaise OQ S.A.O.C pour des projets au Botswana et à Walvis Bay, en Namibie.

Le communiqué présidentiel ne précise pas les capacités ni les calendriers de mise en œuvre.

Le Botswana cherche à diversifier son économie face à la baisse de la demande mondiale de diamants et à la pression sur les prix. Le secteur diamantifère reste la principale source de devises du pays.