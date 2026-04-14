Algérie : double attentat-suicide en marge de la visite du pape Léon XIV

Deux attentats ont secoué une ville située à proximité de la capitale algérienne lundi.

Des faits intervenus alors que le Pape Léon XIV entamait son voyage dans ce pays d’Afrique du Nord. Mais aucun lien n’a été établi entre le double attentat-suicide et la visite du souverain pontife.

Les autorités algériennes n’ont pas encore réagi. Alors que l’Union africaine a publié un communiqué de condamnation qui a depuis été retiré.

Le dernier attentat-suicide enregistré en Algérie remonte à février 2020. Il visait une base militaire et a tué un soldat dans le sud du pays, près de la frontière malienne, et a été revendiqué par le groupe État islamique.