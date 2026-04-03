Malgré les progrès, le Sahel reste l'épicentre des mouvements djihadistes

L'Indice mondial du terrorisme 2026 fait état d'une baisse de la violence liée au terrorisme dans plusieurs pays du Sahel en 2025, même si la région reste la plus touchée au monde.

Des pays comme le Burkina Faso et le Mali ont enregistré une baisse significative du nombre de morts, tandis que le Niger a également connu moins d'attaques, ce qui reflète une amélioration fragile mais notable de la sécurité.

Toutefois, le rapport souligne que le Sahel reste responsable de plus de la moitié des décès liés au terrorisme dans le monde, en raison de l’activité persistante de groupes tels que le JNIM et l’État islamique.

Il met en évidence les défis persistants, tels que la faiblesse du contrôle de l’État, les menaces transfrontalières et les facteurs socio-économiques alimentant le recrutement, malgré une coopération militaire accrue entre les États du Sahel dans le cadre d’initiatives menées par Assimi Goïta et d’alliances régionales.

Dans le Sahel central, les données du rapport font état de reculs notables. Le Burkina Faso a enregistré la plus forte baisse mondiale du nombre de morts (-45 %), tandis que le Mali a connu une diminution pour la troisième année consécutive (-42 %). Le Niger, bien que toujours classé parmi les pays les plus touchés, a également enregistré une baisse des attaques et des victimes.