Japon : le festival Akiba attire la foule malgré le froid hivernal

Le festival a commencé par un lent défilé en montée. Des participants vêtus en samouraïs et en anciens pompiers défilaient au son des tambours et des flûtes, tandis qu’un sanctuaire portatif doré se balançait au milieu de la foule. Devant un sanctuaire local, deux hommes lançaient en l’air un mât ornemental de sept mètres avant de le rattraper avec une précision régulière. Chaque lancer déclenchait des applaudissements parmi les spectateurs emmitouflés dans leurs manteaux et leurs écharpes. Issu de croyances séculaires en la protection contre les incendies, le festival d’Akiba a commencé comme un rassemblement religieux centré sur le sanctuaire Akiba Jinja. Aujourd’hui âgé de plus de 200 ans, il est devenu l’un des principaux festivals de Kochi, tout en conservant son objectif premier: prier pour la résilience dans une région façonnée de longue date par les risques naturels.