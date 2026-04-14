Tournée du Pape en Afrique : Après l'Algérie et le Cameroun, Léon XIV passera par l'Angola

Après deux jours en Algérie puis quatre au Cameroun, le Pape Leon XIV poursuivra sa tournée africaine avec une escale en Angola, du 18 au 20 avril.

Une visite au cours de laquelle il devrait mettre en avant des thèmes sociaux tels que la lutte contre la corruption et les inégalités.

"Il est important pour nous que le pape se sente à l’aise, chaleureusement accueilli par le monde entier, par notre Angola, et qu’il nous apporte la joie qui découle de 24 ans de paix et de 51 ans d’indépendance. L’Église joue un rôle très important précisément dans la promotion de la paix et de la réconciliation, ainsi que de la liberté de conscience", explique Père Correia Hilario, prêtre angolais. "À cette joie s’ajoute le fait que le pape Léon XIV vient de décider de venir dans notre pays ; il arrivera dès samedi (18 avril, ndlr) et, bien que les préparatifs aient été longs, ils sont désormais terminés, je ne voudrais donc pas que la communauté paroissiale soit absente de cette troisième visite d’un pape sur notre terre."

Dans ce pays lusophone d'environ 20 millions d'habitants, 95% de la population est chrétienne. Les catholique représente plus de la moitié de ces croyants.

Dans la capitale, Luanda, le pape rencontrera les membres du corps diplomatique le jour de son arrivée, avant de se rendre en hélicoptère à Muxima pour visiter le sanctuaire de Notre-Dame de la Conception. Il prévoit également de se rendre à Saurimo, dans l’est du pays, pour visiter une maison de retraite.

Le Pape finira sa tournée africaine en Guinée Equatoriale. Depuis son élection en mai 2025, il s'agit du troisième déplacement officiel du souverain pontife après la Turquie et le Liban à la fin de l'année dernière et Monaco plus tard en mars.

Léon XIV prévoit de se rendre en Espagne en juin prochain.