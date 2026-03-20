Niger : le Parlement Européen réclame la libération du président M. Bazoum, l’AES s’indigne  

La Confédération des États du Sahel répond au Parlement Européen.

Les députés européens ont demandé la semaine dernière la libération "immédiate et sans condition" de l'ancien président Mohamed Bazoum, provoquant la colère du Niger dans un premier temps puis cette fois-ci, de l’AES.

L'organisation sahélienne a exprimé sa vive indignation, dénonçant une "ingérence grave, concertée et délibérée" dans les affaires intérieures d’un État souverain.

L’organisation sahélienne accuse aussi l’Europe de pratiquer une "sélectivité inopportune et malveillante" en passant sous silence d’autres violations du droit international ainsi que la crise sécuritaire persistante dans la région du Sahel.

Élu en avril 2021, le président Mohamed Bazoum a été renversé lors du coup d'État du 26 juillet 2023. Depuis, il est détenu avec son épouse dans une aile du palais présidentiel à Niamey, la capitale du Niger. Son mandat doit officiellement prendre fin le 2 avril prochain.