Afrique subsaharienne : Le FMI prédit des pressions économiques croissantes

Les dernières Perspectives pour l’économie mondiale du Fonds monétaire international dressent un tableau mitigé pour l’Afrique subsaharienne, alors que l’escalade du conflit au Moyen-Orient menace une reprise mondiale déjà fragile.

S’exprimant lors des Réunions de printemps 2026, l’économiste en chef du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, a souligné un net changement dans la dynamique mondiale. Ce qui était une trajectoire de croissance stable d’environ 3,3 % ces dernières années a désormais été révisé à la baisse à 3,1 % pour 2026, avec une inflation qui devrait atteindre 4,4 %.

Complétant cette évaluation, Deniz Igan a mis en évidence les implications plus larges de la crise, notant que « avec la guerre, la croissance mondiale a été réduite », renforçant les inquiétudes quant à un affaiblissement de l’activité économique à l’échelle mondiale.

Une région fortement exposée aux chocs mondiaux

Les économies d’Afrique subsaharienne sont particulièrement vulnérables en raison de leur dépendance aux importations de denrées alimentaires et d’énergie. Le FMI identifie trois principaux canaux de transmission par lesquels la crise devrait frapper le plus durement : la hausse des prix des matières premières, des pressions inflationnistes persistantes et le resserrement des conditions financières mondiales.

Pour de nombreux pays de la région, l’augmentation des coûts du carburant et des denrées alimentaires risque d’aggraver un coût de la vie déjà élevé. Les pays importateurs nets de pétrole pourraient voir leurs déficits commerciaux se creuser et la pression budgétaire s’intensifier.

Deniz Igan a également souligné d’autres pressions structurelles auxquelles la région est confrontée, avertissant qu’elle est « confrontée à des défis liés à la réduction de l’aide étrangère », un facteur qui pourrait encore restreindre les budgets publics et les dépenses de développement.

Une marge de manœuvre politique limitée, des choix difficiles à venir

Le FMI avertit que les décideurs politiques en Afrique subsaharienne font face à un exercice d’équilibre délicat. Les banques centrales doivent rester vigilantes face à la hausse de l’inflation tout en évitant un resserrement agressif qui pourrait étouffer la croissance.

Les options de politique budgétaire sont également limitées. De nombreux gouvernements de la région sont entrés dans cette période avec des niveaux d’endettement élevés à la suite des emprunts contractés pendant la pandémie et des chocs mondiaux ultérieurs. En conséquence, des subventions généralisées ou des augmentations de dépenses non ciblées pourraient s’avérer insoutenables.

Faisant écho à ces préoccupations, Deniz Igan a souligné que plusieurs pays connaissent déjà une « révision à la baisse de la croissance », parallèlement à des pressions à la hausse sur les prix, ajoutant que « l’inflation devrait augmenter », ce qui complique davantage les réponses politiques.

Au lieu de cela, le FMI recommande des mesures de soutien ciblées et temporaires visant à protéger les populations les plus vulnérables, accompagnées de stratégies de sortie claires afin de maintenir la crédibilité budgétaire.

La sécurité énergétique et les réformes structurelles comme solutions à long terme

Au-delà de la gestion immédiate de la crise, le FMI souligne l’importance de réformes structurelles à long terme. Des investissements dans les énergies renouvelables et la production énergétique nationale pourraient contribuer à réduire la dépendance aux marchés mondiaux volatils, une vulnérabilité clé mise en évidence par la crise actuelle.

Des risques orientés à la baisse, mais des opportunités subsistent

Selon Gourinchas, les risques pesant sur les perspectives mondiales et régionales restent clairement orientés à la baisse. Un conflit prolongé ou en escalade pourrait perturber davantage les chaînes d’approvisionnement et les marchés des matières premières, amplifiant les tensions économiques dans les économies vulnérables.

Cependant, une certaine prudence optimiste reste possible. Une résolution rapide du conflit, un apaisement des tensions commerciales mondiales ou des gains de productivité issus de technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle pourraient offrir un soutien bien nécessaire.

Pour l’Afrique subsaharienne, les mois à venir seront déterminants. La capacité de la région à faire face aux chocs externes tout en poursuivant des réformes structurelles pourrait déterminer si elle parvient à résister aux turbulences actuelles ou à subir des revers économiques plus profonds.