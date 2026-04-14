CAN 2025 : les peines confirmées pour les supporters sénégalais au Maroc

La justice marocaine a confirmé les condamnations visant 18 supporters sénégalais impliqués dans des incidents lors de la finale de la CAN 2025.

La cour d’appel de Rabat a validé, lundi soir, les peines prononcées en première instance, sans modification.

Les supporters, détenus depuis la finale, étaient poursuivis pour "hooliganisme", accusation incluant des actes de violence notamment contre les forces de l'ordre, dégradation d'équipements sportifs, invasion de la pelouse et jets de projectiles.

Des peines inchangées

Parmi les personnes jugées, neuf supporters ont été condamnés à un an de prison ferme, tandis que six autres écopent de six mois.

Les trois derniers, condamnés à des peines plus courtes, devraient être libérés prochainement après avoir purgé leur peine.

Le procès en appel s’est déroulé sur plusieurs heures, avec des débats nourris entre les différentes parties.

Les avocats de la défense ont notamment soulevé des irrégularités de procédure et demandé des investigations complémentaires.

De leur côté, les accusés ont été entendus individuellement. Tous ont contesté leur implication dans les violences.

Un avocat de la défense estime que les acteurs des violences sont au Sénégal.

"Il y a eu des erreurs, les personnes impliquées dans ce qu'il s'est passé se trouvent au Sénégal et ne sont pas présentes ici", a affirmé à l'AFP Patrick Kabou, un des avocats de la défense.

Après délibération, la cour a choisi de maintenir les décisions rendues en première instance.

Cette affaire fait suite aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée au Maroc, qui avaient entraîné l’interpellation de plusieurs supporters.