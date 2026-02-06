PokéPark Kanto ouvre au Japon: découvrez le premier parc Pokémon permanent

Le parc, installé à Yomiuriland, ouvre ses portes alors que le Japon enregistre une affluence touristique historique. Sur 26 000 m², deux univers cohabitent : un sentier boisé peuplé de plus de 600 Pokémon grandeur nature, et un espace regroupant attractions, boutiques et restauration. Contrairement aux précédentes expériences Pokémon, toutes temporaires, il s’agit cette fois d’un site permanent. La vente éclair des premiers billets, via un système de loterie, confirme l’ampleur de la demande. Les premiers avis louent une atmosphère immersive et familiale, même si certains estiment l’expérience davantage conçue pour une journée. Le site s’adresse aux fans dès 5 ans, des familles aux passionnés de Kanto.