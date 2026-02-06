Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

No Comment

PokéPark Kanto ouvre au Japon: découvrez le premier parc Pokémon permanent

Le parc, installé à Yomiuriland, ouvre ses portes alors que le Japon enregistre une affluence touristique historique. Sur 26 000 m², deux univers cohabitent : un sentier boisé peuplé de plus de 600 Pokémon grandeur nature, et un espace regroupant attractions, boutiques et restauration. Contrairement aux précédentes expériences Pokémon, toutes temporaires, il s’agit cette fois d’un site permanent. La vente éclair des premiers billets, via un système de loterie, confirme l’ampleur de la demande. Les premiers avis louent une atmosphère immersive et familiale, même si certains estiment l’expérience davantage conçue pour une journée. Le site s’adresse aux fans dès 5 ans, des familles aux passionnés de Kanto.

Plus d'actualités sur
Japon Tourisme Tokyo Famille parc à thème

à suivre

Plus de no comment

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.