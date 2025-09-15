Irlande : Conor McGregor se retire de la course à la présidentielle

En Irlande, la star du MMA, Conor McGregor ne sera pas candidat à l'élection présidentielle d’octobre prochain.

Dans un long message publié sur X, il a indiqué avoir pris cette décision "après mûre réflexion et après avoir consulté sa famille". Le sportif ajoute toutefois que son "engagement pour l'Irlande ne s'arrêterait pas là".

Il a dénoncé "une absence de démocratie face à la volonté du peuple irlandais", en particulier ceux qu’il appelle les "Irlandais oubliés" qui se sentent abandonnés et ignorés.

Célèbre et parfois controversé, celui que l’on surnomme "The Notorious" est une figure de proue du mouvement anti-immigration en Irlande. En mars dernier, il a été reçu par le président américain Donald Trump à la Maison Blanche à l’occasion de la Saint-Patrick.

L'élection présidentielle irlandaise, prévue le 24 octobre, désignera le successeur de Michael Higgins, qui occupe ce poste depuis 2011.

Trois candidats se sont déjà déclarés pour l’heure : Catherine Connolly (gauche), Jim Gavin (Fianna Fail) et Heather Humphreys (Fine Gael), deux partis de la coalition de centre-droit au pouvoir.

Le principal parti d'opposition, le Sinn Fein, parti nationaliste de gauche, devrait décider le 20 septembre de désigner son propre candidat ou de soutenir la candidate indépendante Catherine Connolly, qui bénéficie du soutien de plusieurs partis de gauche.

Scandales sexuels

Conor McGregor a aussi été impliqué dans des scandales d’agressions sexuelles. En novembre dernier, il a été condamné dans une affaire de viol au civil et a également été poursuivi devant le tribunal civil fédéral américain par une femme qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement à Miami en juin 2023.