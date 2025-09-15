Guinée-Bissau : Domingos Pereira candidat à l'élection présidentielle

Après plus d’un an à l’étranger, celui qui a été premier ministre et président de l’Assemblée nationale annonce son retour au pays pour mener sa campagne.

Réfugié à Lisbonne depuis la dissolution de l’Assemblée nationale en décembre 2023, c’est depuis la capitale portugaise que le chef de file du PAIGC a fait cette annonce.

Si le profil de Domingos Simões Pereira est validé par son parti, il tentera pour la quatrième fois de se faire élire président. Il a annoncé qu'il présenterait aux instances de son parti un nom, pour le poste de Premier ministre, en cas de victoire électorale.

Des propos tenus lors d’une rencontre avec la diaspora bissau-guinéenne à Lisbonne. L’opposant est aussi revenu sur l'expulsion récente de médias portugais, une nouvelle preuve selon lui de l’"absence de démocratie" dans le pays.

Ces deux dernières années, la figure de l’opposition a passé plus de temps hors de Guinée-Bissau en raison des différends avec le président Umaro Sissoco Embaló. Immédiatement après la dissolution du Parlement, il a été destitué de son poste de président de l'Assemblée nationale.