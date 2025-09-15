Soin de la peau : quand les réseaux sociaux s'emparent de la tendance

Sur Tiktok, Instagram ou Youtube, les vidéos présentant des astuces pour une skincare parfaite sont nombreuses.

De nos jours, prendre soin de sa peau est devenu une tendance mondiale qui séduit de nombreux consommateurs. Face à l’influence des créateurs de contenus, les spécialistes de la peau appellent à faire preuve de vigilance.

"Les programmes de soins de la peau sont devenus beaucoup trop compliqués. Pour faire simple, il faut savoir qu’il n'existe que quelques ingrédients dont les bienfaits pour la peau ont été cliniquement prouvés", observe Kathleen Suozzi, dermatologue à la faculté de médecine de Yale.

Pour la dermatologue, cette tendance incite les consommateurs à vouloir acheter des produits en grande quantité, parfois vendus très chers. Un trop grand nombre de produits peut pourtant irriter les peaux sensibles. De plus, de nombreux articles contiennent les mêmes ingrédients.

"Je suis une adepte de la routine de soins de la peau à petit budget. Je dis à mes patients qu'il n'est pas nécessaire d'aller dans un grand magasin et d'avoir un budget énorme pour les soins de la peau. Il suffit d'avoir quelques produits clés de haute qualité: un nettoyant doux, une crème hydratante pour hydrater le visage et un écran solaire avec un FPS d'au moins 30. Nous sommes tous sensibles aux effets des UVA et des UVB qui causent des dommages, des risques de cancer de la peau, mais aussi du photovieillissement", ajoute la spécialiste.

La peau du visage étant la plus fine elle doit être traitée différemment. Surtout que chaque individu a une peau et des besoins différents.

Par exemple Les savons ou nettoyants qui conviennent à une personne à la peau grasse peuvent ne pas satisfaire une personne à la peau sèche.

Enfin, les dermatologues sont unanimes, la clé pour un bon soin de la peau est de miser sur la simplicité.