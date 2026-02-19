Bienvenue sur Africanews

‘’Days of Ash’’, nouvel album du groupe U2 critique contre Trump et Poutine

By Rédaction Africanews

U2

’Days of Ash’’, ‘’ Jours de cendres’’ c’est le titre du nouvel album du groupe de rock irlandais U2. Un EP de cinq chansons, le premier depuis près d’une décennie.

Le chanteur Bono évoque des ‘’chansons de défi et de consternation’’ présentées comme une réponse à l’actualité internationale. Le groupe affirmant s’inspirer des personnes extraordinaires et courageuses qui se battent en première ligne pour la liberté.

En revanche, le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump ont été critiqués par les artistes.

ICE n’a pas été épargné, Bono rendant hommage dans le titre « American Obituary » à l’américaine Renee Good, abattue en janvier alors qu’elle protestait contre les opérations de la police de l’immigration aux États-Unis.

D’autres chansons ont été dédiées aux victimes de la répression des manifestations en Iran en 2022 et à l'activité des colons israéliens en Cisjordanie occupée.

Formé dans les années 1970, U2 est devenu l'un des groupes de rock les plus célèbres au monde.

