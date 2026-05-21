Bangladesh : un buffle albinos surnommé « Donald Trump » attire tous les regards

Le buffle de 700 kilos appartient à l’agriculteur Zia Uddin Mridha et est devenu populaire sur les réseaux sociaux en raison de sa longue toison blonde, que de nombreux visiteurs comparent à la coiffure du président américain Donald Trump. Des familles, des influenceurs et des habitants curieux se sont rendus à la ferme tout au long du mois de mai pour photographier cet animal rare. Les soigneurs lavent le buffle quatre fois par jour et brossent avec soin sa robe claire sous ses cornes recourbées avant l’arrivée des visiteurs. Le propriétaire affirme que l’animal a récemment perdu du poids à cause de l’affluence permanente et de l’attention dont il fait l’objet, ce qui a poussé la ferme à restreindre l’accès du public. Malgré ces mesures, les visiteurs continuent d’affluer des districts voisins, certains n’hésitant pas à venir en bateau pour voir le buffle avant le début des célébrations de l’Aïd plus tard ce mois-ci. Des responsables du Département des services d’élevage du Bangladesh indiquent que les buffles albinos sont extrêmement rares en raison d’une faible production de mélanine. Au Bangladesh, où la population dépasse les 170 millions d’habitants, plus de 12 millions d’animaux devraient être sacrifiés à l’occasion de l’Aïd al-Adha, l’une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman. M. Mridha affirme que le buffle lui manquera, mais souligne que le sacrifice demeure au cœur de cette célébration religieuse.