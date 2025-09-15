Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Algérie : Abdelmadjid Tebboune nomme un nouveau Premier ministre

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de sa rencontre avec la Première ministre italienne Giorgia Meloni à la Villa Pamphilj à Rome, le 23 juillet 2025   -  
Copyright © africanews
Gregorio Borgia/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Algérie

En Algérie, Sifi Grieb a été officiellement nommé Premier ministre dimanche et a formé son gouvernement, après avoir assuré l’intérim de Nadir Larbaoui, limogé en août dernier par le président Abdelmadjid Tebboune.

Avant de prendre la tête de l’exécutif, Sifi Grieb occupait, depuis novembre 2024, le poste de ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique. Titulaire d’un doctorat en chimie physique des matériaux de l’Université Badji Mokhtar d’Annaba, il a gravi les échelons dans le secteur industriel.

Il a notamment dirigé plusieurs institutions stratégiques : président du Conseil d’administration de l’Entreprise Algéro-Qatarie d’Acier (AQS), PDG de l’Entreprise Nationale de Récupération (filiale du groupe IMETAL), ainsi que de l’Université industrielle, rattachée au ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, dont il présidait également le conseil d’administration.

Le nouveau Premier ministre a affiché deux priorités claires : « servir le citoyen algérien » et « développer l’économie » un défi de taille dans un contexte socio-économique tendu.

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Voir plus

Vous aimerez aussi

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.