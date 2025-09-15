Algérie : Abdelmadjid Tebboune nomme un nouveau Premier ministre

En Algérie, Sifi Grieb a été officiellement nommé Premier ministre dimanche et a formé son gouvernement, après avoir assuré l’intérim de Nadir Larbaoui, limogé en août dernier par le président Abdelmadjid Tebboune.

Avant de prendre la tête de l’exécutif, Sifi Grieb occupait, depuis novembre 2024, le poste de ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique. Titulaire d’un doctorat en chimie physique des matériaux de l’Université Badji Mokhtar d’Annaba, il a gravi les échelons dans le secteur industriel.

Il a notamment dirigé plusieurs institutions stratégiques : président du Conseil d’administration de l’Entreprise Algéro-Qatarie d’Acier (AQS), PDG de l’Entreprise Nationale de Récupération (filiale du groupe IMETAL), ainsi que de l’Université industrielle, rattachée au ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, dont il présidait également le conseil d’administration.

Le nouveau Premier ministre a affiché deux priorités claires : « servir le citoyen algérien » et « développer l’économie » un défi de taille dans un contexte socio-économique tendu.