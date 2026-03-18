Dublin : le défilé de la Saint-Patrick attire 500 000 personnes

Environ 500 000 spectateurs se sont massés entre Parnell Square et Cuffe Street pour le défilé de la Saint-Patrick, avec 3 000 participants et 12 chars sur le thème « Roots ». Des artistes des États-Unis et d’Écosse ont rejoint groupes irlandais, danseurs et acrobates. Les festivités (14-17 mars) ont animé Dublin : grand céilí à Merrion Square, concerts à la 3Arena et au National Concert Hall. Contrairement à ce qui avait circulé, Paul Mescal, acteur irlandais révélé dans Normal People, n’était pas le « grand maréchal » de la Saint-Patrick 2026. C’est Vogue Williams, présentatrice, mannequin et personnalité médiatique irlandaise, qui a ouvert la parade. Les organisateurs ont célébré l’héritage irlandais, tandis que New York et Chicago organisaient aussi de grandes parades.