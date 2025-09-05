Quand la pluie fascine dans les déserts arides des Émirats Arabes Unis

Des nuages, des violentes rafales de vent et des gouttes d’eau qui tombent du ciel, c’est un moment inédit pour ce village situé sur les montagnes, de la banlieue nord des Émirats arabes unis.

Après des mois de soleil brûlant dans cette nation désertique, il pleut enfin.

Des précipitations rares, qui fascinent depuis longtemps les habitants de ce lieu comme Akshay Uthaman Mathew, présentateur radio à Dubaï :

« C'est incroyable, ce que vivent les habitants du Kerala... nous adorons cette pluie et nous l'attendions depuis longtemps et c'est incroyable. Et nous remercions le météorologue des Émirats arabes unis d'avoir prévu cela et de nous avoir transmis l'information à tous. »

Un instant mémorable pour les habitants de ce pays, mais également la vaste population de travailleurs étrangers, qui viennent pour la plupart du sous-continent indien et ont grandi avec les pluies torrentielles de la mousson.

« Nous venons d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh, tous des pays tropicaux. Là-bas, il pleut beaucoup. Donc quand nous arrivons dans une région sèche comme Dubaï, la pluie nous manque toujours. Nous attendons donc toujours la moindre goutte de pluie, et quand elle tombe, cela nous procure beaucoup de bonheur, beaucoup de souvenirs, des moments nostalgiques. » a déclaré Muhammad Sajjad Kalliyadan Poil, organisateur d'événements de chasse à la pluie

Dubaï, avec environ 4 millions de personnes, contre environ 255 000 en 1980, fait face à la pression sur la consommation d'eau qui continue de s'accentuer.

Avec environ 10 millions d'habitants, les Émirats arabes unis dépendent fortement d'environ 70 usines de dessalement d'eau pour leur approvisionnement en eau potable et de l'irrigation goutte à goutte pour les plantes, qui comptent sur les eaux usées recyclées.

Malgré cela, les Émirats arabes unis se classent au septième rang mondial de risque de pénurie d'eau, selon le World Resources Institute.