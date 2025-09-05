Les innovateurs de l'agriculture réécrivent la croissance [Business Africa]

Le paysage économique africain évolue à une vitesse fulgurante. Des jeunes agriculteurs qui transforment l'agriculture aux start-ups qui se développent à travers les continents, en passant par les éco-entrepreneurs qui transforment les déchets en opportunités, les innovateurs du continent réécrivent les règles de la croissance.

Lors du Forum africain sur les systèmes alimentaires 2025 à Dakar, les jeunes du continent étaient à l'honneur. Le message était clair : l'avenir alimentaire de l'Afrique est entre leurs mains.

Les jeunes innovateurs réinventent l'agriculture, la faisant passer d'un secteur de subsistance à un secteur moderne, axé sur la technologie, qui crée des emplois et relève les défis climatiques. Des applications d'agriculture de précision aux pratiques intelligentes face au climat, les solutions proposées par les jeunes insufflent une nouvelle énergie à l'agriculture, un secteur qui emploie encore la majorité des Africains.

"Les petits exploitants agricoles sont confrontés à des obstacles en matière de financement, de technologie et d'accès aux marchés", a déclaré Alvaro Lario, président du Fonds international de développement agricole (FIDA). "Mais lorsque les jeunes apportent leur innovation, l'agriculture devient une activité commerciale, et non plus seulement un moyen de survie."

Les start-ups africaines s'internationalisent

Au-delà de l'agriculture, le secteur technologique africain mûrit rapidement et étend son influence bien au-delà du continent. Malgré un ralentissement mondial des financements, les start-ups africaines lèvent des milliards, créent des licornes et, pour la première fois, s'étendent en Amérique latine et en Europe.

Selon les nouvelles données du Guide de l'investisseur en Afrique de TechCabal, l'innovation africaine n'attire plus seulement les capitaux à risque, elle s'exporte également. Les start-ups d'Ouganda, du Nigeria et de Tunisie prouvent que les solutions africaines peuvent être compétitives à l'échelle mondiale, redéfinissant ainsi la perception du rôle du continent dans l'économie numérique.

Ce changement marque un tournant : l'Afrique passe du statut de terrain d'essai pour l'innovation à celui de pôle mondial d'entreprises évolutives et prêtes à investir.

Des déchets à la richesse au Maroc

Dans le nord du Maroc, l'innovation prend un tournant résolument écologique. Ce qui était autrefois des déchets de crevettes, jetés en tas, est désormais transformé en engrais organique par PGPR Technologies.

Fondée par deux jeunes entrepreneurs, cette start-up transforme les carapaces en produits enrichissants pour les sols qui augmentent les rendements et restaurent les terres dégradées. Cette approche soutient non seulement l'agriculture durable, mais démontre également comment des solutions locales peuvent avoir un impact mondial.

"Chaque carapace de crevette que nous recyclons est un pas vers des sols plus sains et une productivité accrue", expliquent les fondateurs. "Il s'agit de montrer que rien n'est un déchet, mais seulement une opportunité."