Nigeria : la raffinerie Dangote suspend temporairement son unité d'essence

Un parc de stockage de pétrole, vu lors de la cérémonie d'inauguration de la plus grande raffinerie de pétrole d'Afrique à Lagos, au Nigeria, le lundi 22 mai 2023.   -  
By Rédaction Africanews

Nigéria

En cause, une panne technique survenue le 29 août dernier. Plusieurs travaux doivent être faits à présent : réparations et remplacement d’équipements, entre autres. 

Cette défaillance intervient alors que la raffinerie nigériane entamait une phase stratégique cruciale pour son avenir. Deux cargaisons d’essence avaient récemment été expédiées vers la côte est des États-Unis, avec une arrivée prévue à New York d’ici la fin du mois.

L’entreprise ambitionnait de renforcer sa présence sur le marché américain. La suspension prolongée de l’unité d’essence qui devrait durer entre deux ou trois mois pourrait ralentir ces ambitions. 

La raffinerie Dangote, qui a commencé à traiter du brut en janvier 2024, a une capacité de 650 000 barils par jour, dont 204 000 pour l'unité de craquage catalytique fluidisé des résidus (RFCCU), concernée par la panne.

Ce projet, présenté comme le plus vaste complexe de raffinage d'Afrique, a été construit dans la zone industrielle de Lekki, près de Lagos.

