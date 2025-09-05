Mode : à 91 ans, Giorgio Armani tire sa révérence

Giorgio Armani, le célèbre créateur italien qui a transformé le concept d'élégance discrète en un empire de la mode pesant plusieurs milliards de dollars, est décédé jeudi, a confirmé sa maison de couture. Il était âgé de 91 ans.

Armani est décédé chez lui, "paisiblement, entouré de ses proches", a déclaré la maison de couture. "Infatigable jusqu'à la fin, il a travaillé jusqu'à ses derniers jours, se consacrant à l'entreprise, aux collections et aux nombreux projets en cours et à venir."

Armani, l'un des noms et des visages les plus reconnaissables de l'industrie mondiale de la mode, a manqué pour la première fois la Fashion Week de Milan en juin 2025 lors des avant-premières de la collection printemps-été 2026 pour hommes afin de se remettre d'une maladie non divulguée.

Il prévoyait un événement majeur pour célébrer les 50 ans de sa maison de couture Giorgio Armani lors de la Fashion Week de Milan ce mois-ci.

Une cérémonie publique aura lieu samedi et dimanche au théâtre Armani, où il dévoilait ses collections de prêt-à-porter. Les funérailles se dérouleront dans l'intimité et aucun détail n'a été communiqué.

Hommages

Les condoléances et les hommages ont afflué de la part des dirigeants politiques et d'autres créateurs de mode milanais.

"Le monde a perdu un géant aujourd'hui. Il a marqué l'histoire et restera à jamais dans nos mémoires", a déclaré Donatella Versace, dont le défunt frère Gianni Versace était un rival stylistique d'Armani dans les années 1990.

Julia Roberts, qui avait marqué les esprits en portant un costume Armani oversize lors des Golden Globes de 1990, a publié une photo du duo accompagnée du texte : "Un véritable ami. Une légende", suivi d'un emoji en forme de cœur brisé.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, qui s'habillait souvent en tenue professionnelle Armani, a rendu hommage au créateur pour son "élégance, sa sobriété et sa créativité", affirmant qu'il était "un symbole du meilleur de l'Italie".

Empire

À partir d'une veste sans doublure, d'un pantalon simple et d'une palette urbaine, Armani a fait connaître le prêt-à-porter italien sur la scène internationale à la fin des années 1970, créant une silhouette décontractée immédiatement reconnaissable qui a propulsé la maison de couture pendant un demi-siècle.

Du bureau de direction à l'écran hollywoodien, Armani a habillé les riches et les célèbres avec des styles classiques sur mesure, confectionnés dans des tissus ultra-doux et des tons neutres. Ses superbes tenues de soirée et ses robes de bal scintillantes ont souvent volé la vedette sur les tapis rouges lors de la saison des remises de prix.

Au moment de son décès, Armani avait bâti un empire d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars, qui comprenait, outre les vêtements, des accessoires, des articles d'ameublement, des parfums, des cosmétiques, des livres, des fleurs et même des chocolats, le classant parmi les 200 milliardaires les plus riches du monde, selon Forbes.

Le créateur possédait également plusieurs bars, clubs, restaurants et sa propre équipe de basket-ball, l'Olympia Milano. Armani a ouvert plus de 20 restaurants de Milan à Tokyo depuis 1998, ainsi que deux hôtels, l'un à Dubaï en 2009 et l'autre à Milan en 2010.

Armani lui-même était à l'origine de son style

Le style Armani a commencé avec Giorgio Armani lui-même, depuis ses yeux bleus pénétrants encadrés par un bronzage permanent et ses cheveux argentés précoces, jusqu'à ses pantalons sombres et ses t-shirts, vêtements de travail caractéristiques, et la décoration minimaliste de ses maisons privées.

La vision de la mode d'Armani était celle d'une élégance décontractée où le souci du détail faisait la différence.

"Je crée pour des personnes réelles. Il n'y a aucun intérêt à créer des vêtements et des accessoires qui ne sont pas pratiques", aimait-il dire lorsqu'on lui demandait d'identifier sa clientèle.

Dans la conversation, le sourire désarmant et les manières exquises du créateur cachaient le dur homme d'affaires qui se cachait derrière, capable de transformer son talent créatif en un empire de la mode valant plus de 10 milliards de dollars. N'ayant jamais fait l'objet d'une fusion ni d'une vente, Re Giorgio (le roi George), comme l'appellent les Italiens, a toujours été son propre patron.

Né le 11 juillet 1934 à Plaisance, une petite ville au sud de Milan, Armani rêvait de devenir médecin avant qu'un emploi à temps partiel comme décorateur de vitrines dans un grand magasin milanais ne lui ouvre les yeux sur le monde de la mode.

En 1975, Armani et son partenaire Sergio Galeotti ont vendu leur Volkswagen pour 10 000 dollars afin de lancer leur propre marque de prêt-à-porter masculin. La ligne féminine a suivi un an plus tard.

Symbole

Le symbole de son nouveau style était la veste de sport sans doublure, lancée à la fin des années 1970 et qui connut un succès immédiat, de Hollywood à Wall Street. Le créateur associait cette veste à un simple t-shirt, un vêtement qu'il qualifiait d'"alpha et oméga de l'alphabet de la mode".

Le costume Armani est rapidement devenu un incontournable de la garde-robe masculine aisée. Pour les femmes, l'introduction du tailleur-pantalon dans les bureaux des cadres supérieurs a été tout simplement révolutionnaire. Surnommé "power suit" (costume de pouvoir) avec sa veste à épaulettes et son pantalon de coupe masculine, il est devenu la marque de fabrique de la classe montante des femmes d'affaires dans les années 1980.

Au fil des ans, Armani adoucit le look avec des détails délicats, des tissus luxueux et des nuances plus vives pour sa palette de base beige et grise. Son insistance sur les pantalons et les vestes a conduit certains critiques à qualifier sa mode d'"androgyne".

Armani conquiert Hollywood

Le film classique de 1980 "American Gigolo" a lancé la carrière hollywoodienne d'Armani et de l'acteur Richard Gere. Vêtu d'Armani, Gere est devenu le nouveau chouchou des Américains, et "Geeorgeeo", comme on l'appelait, le créateur le plus populaire du milieu glamour.

Ses relations à Hollywood lui ont valu d'être crédité pour les costumes de plus de 200 films et, en 2003, une place sur le "Walk of Style" de Rodeo Drive.

La cérémonie des Oscars est toujours un moment fastueux, avec des costumes élégants pour les hommes et des robes scintillantes pour les femmes. Sean Penn, lauréat du prix du meilleur acteur en 2009, a reçu son Oscar vêtu d'un costume Armani noir sur noir, tandis qu'Anne Hathaway, nominée dans la même catégorie, a foulé le tapis rouge dans une robe de soirée blanche sans bretelles issue de la dernière collection couture Prive d'Armani.

Parmi les autres adeptes de longue date, on peut citer Jodie Foster, George Clooney, Sophia Loren et Brad Pitt. David et Victoria Beckham ont été les "égéries" de sa campagne publicitaire pour les sous-vêtements en 2009.

L'impact du style Armani a été si important, non seulement sur la façon dont les gens s'habillaient, mais aussi sur leur approche de la mode, qu'en 2000, le musée Guggenheim de New York a présenté une rétrospective des 25 premières années d'Armani dans la mode.

À l'occasion du 40e anniversaire de la maison Giorgio Armani, il a ouvert son propre musée à Milan, appelé Armani Silos, situé en face de son théâtre Armani. Pour son 50e anniversaire, il a lancé le mois dernier Archivio Armani, une archive numérique.

"J'aime les choses qui vieillissent bien, celles qui ne se démodent pas et deviennent des exemples vivants de ce qu'il y a de mieux", a déclaré Armani à propos de ses efforts.

Armani a largement dépassé le cadre de la mode

Armani, qui a conservé jusqu'à la fin un contrôle total sur son empire et ses collections, était réticent à discuter de sa succession, mais avait annoncé la création d'une fondation afin d'éviter le démantèlement de ses entreprises. Fait rare dans le monde de la mode italienne, il n'a jamais vendu la moindre partie de son entreprise à un tiers.

Il a également indiqué que la succession créative reviendrait à son collaborateur de longue date Leo Dell'Orco et à sa nièce Silvana Armani, qui ont respectivement dirigé les collections homme et femme de toutes les collections Armani : Giorgio Armani, Emporio Armani et Armani Exchange.

Aujourd'hui, l'empire Armani compte plus de 9 000 employés, qui se considèrent comme faisant partie d'une famille, les femmes représentant la moitié des cadres dirigeants, ainsi que sept pôles industriels et plus de 600 magasins dans le monde entier, selon les chiffres publiés en 2023. Outre les vêtements et les accessoires, l'entreprise produit des parfums, des cosmétiques et des articles d'ameublement, et vend également ses propres bonbons, fleurs et même livres.

Son dernier achat en date est le restaurant historique La Capannina, situé sur la Riviera italienne à Forte dei Marmi, où il avait l'habitude de passer ses vacances avec Galeotti.

Dans le domaine des loisirs liés à la mode, Armani possédait plusieurs bars, restaurants et clubs, ainsi qu'une équipe de basket-ball. Il passait son temps libre à Broni, dans la campagne près de Milan, sur l'île de Pantelleria au large de la Sicile et à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur. Chaque maison portait la marque de fabrique du design Armani : des murs nus, des pièces importantes, peu de bibelots.

Comme beaucoup de ses collègues, Armani a essayé de redonner une partie de la renommée et de la fortune qu'il avait accumulées pendant l'apogée de la "moda Milanese", qui a placé le prêt-à-porter italien au centre de la scène mondiale de la mode au tournant du millénaire. Personnellement impliqué dans plusieurs organisations caritatives consacrées aux enfants et fervent défenseur de la lutte contre le sida, Armani a été nommé en 2002 ambassadeur de bonne volonté des Nations unies pour les réfugiés.

Galeotti est décédé en 1985. Armani n'avait pas d'enfants, mais était remarquablement proche de sa nièce Roberta. Elle a abandonné une carrière cinématographique prometteuse pour devenir sa directrice des relations publiques et représentait souvent son oncle, qui n'était pas très mondain, lors d'événements sociaux. Plus récemment, elle a joué un rôle clé d'intermédiaire avec le monde des célébrités en tant que responsable des relations avec les VIP.

En 2006, elle a orchestré le mariage très médiatisé des acteurs Tom Cruise et Katie Holmes dans un château médiéval près de Rome, tandis que son oncle Giorgio a conçu les tenues des mariés.

Armani laisse derrière lui sa sœur Rosanna, ancienne mannequin, et son fils Andrea Camerana, ainsi que ses nièces Silvana et Roberta, les filles de son défunt frère Sergio.