Met Gala 2026 : des tenues spectaculaires inspirées d'œuvres d’art

À New York, le Met Gala 2026 a franchi un nouveau cap dans la fusion entre mode et art contemporain.

Au Metropolitan Museum of Art, les marches du Met Gala ont cette année servi de véritable extension de galerie d’art. Le dress code « Fashion is art » a poussé les invités à dépasser la simple tenue de soirée pour proposer des créations conçues comme des œuvres à part entière, souvent inspirées de peintures, de sculptures ou de mouvements artistiques identifiables.

Beyoncé a ouvert le bal avec une silhouette sculpturale aux allures de statuaire moderne, tandis que Naomi Osaka a marqué les esprits avec une création modulable, mêlant architecture textile et références anatomiques. Emma Chamberlain a, de son côté, misé sur une robe peinte à la main, transformant son corps en toile vivante.

Le registre pictural a dominé la soirée, avec de nombreuses références directes aux grands maîtres, du XIXe siècle à l’art moderne. Plusieurs tenues ont ainsi été pensées comme des hommages assumés à des œuvres de musée.

Au-delà de la mode, la dimension performative s’est imposée. Madonna et Janelle Monáe ont notamment proposé des apparitions proches de la performance artistique, brouillant les frontières entre défilé, spectacle et installation.

La soirée s’est conclue avec Rihanna, dont l’apparition sculpturale et minérale a symbolisé l’esprit de cette édition : une mode qui ne se contente plus d’habiller, mais qui raconte, incarne et expose, à la manière d’une œuvre d’art contemporaine.