Mohair : l’Afrique du Sud au cœur de la production mondiale

Dans les vastes étendues semi-arides du Karoo, en Afrique du Sud, des troupeaux de chèvres angora paissent sous un soleil intense. Leur toison soyeuse et brillante fait de cette région reculée un acteur clé du marché mondial du mohair, une fibre prisée pour sa douceur, sa résistance et son éclat.

À Graaff-Reinet, les exploitations agricoles s’étendent sur des milliers d’hectares. Ici, l’élevage de chèvres angora est une tradition transmise de génération en génération. Sur la ferme familiale de Lloyd Short, agriculteur de septième génération, chaque détail compte pour produire une fibre de qualité. Le mohair recherché doit être long, fin et brillant, avec une texture et un style caractéristiques.

Chaque animal produit en moyenne entre un et 1,5 kilogramme de fibre par tonte, les premières récoltes étant les plus précieuses. Cette matière première peut atteindre des prix élevés sur le marché international et est utilisée dans la confection de vêtements haut de gamme, souvent mélangée à d’autres fibres.

L’Afrique du Sud domine largement ce secteur. Selon les professionnels de la filière, le pays assure plus de la moitié de la production mondiale de mohair, dont une grande partie provient de la province du Cap-Oriental. Le Lesotho voisin complète cette production, renforçant le rôle central de l’Afrique australe dans ce marché de niche.

Le secteur, qui emploie environ 30 000 personnes, a toutefois connu une crise en 2018. La diffusion d’images dénonçant des pratiques de tonte controversées avait poussé plusieurs grandes marques internationales à suspendre l’utilisation de mohair. Depuis, la filière a mis en place des certifications strictes en matière de bien-être animal, avec des audits réguliers pour rassurer les acheteurs.

Malgré ces défis, le mohair sud-africain continue de séduire l’industrie textile mondiale. Grâce à un savoir-faire spécifique et à des conditions naturelles uniques, la région du Karoo reste aujourd’hui le cœur de la production mondiale de cette fibre d’exception.