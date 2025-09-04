Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Nigéria : le naufrage d'une embarcation fait au moins 60 morts

Nigéria : le naufrage d'une embarcation fait au moins 60 morts
Des personnes voyagent dans un bateau en bois dans le delta du Niger, près du village d'Ogboinbiri, au Nigeria, le 11 décembre 2024   -  
Copyright © africanews
Sunday Alamba/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Rédaction Africanews

Nigéria

Au Nigeria au moins 60 personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées dans le naufrage après le naufrage mardi d’un bateau dans l’État du Niger.  

Le drame s’est produit près de la commune de Gausawa selon l’Agence de gestion des urgences de la région. Le navire transportait plus de 100 passagers lors qu’il est entré en collision avec une souche d’arbre.  

 Les opérations de sauvetages sont en cours pour retrouver les personnes qui manquent encore à l’appel. Alors que le nombre de victimes ne cesse d’augmenter selon les autorités locales. 

Les conditions météorologiques, des erreurs humaines et les surcharges sont souvent à l’origine des accidents des embarcations au Nigeria. Fin août, le naufrage d’un navire dans l’État de Sokoto au nord-ouest avait fait 3 morts et 25 disparus présumés. 

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.