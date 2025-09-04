Nigéria : le naufrage d'une embarcation fait au moins 60 morts

Au Nigeria au moins 60 personnes sont mortes et des dizaines d’autres ont été blessées dans le naufrage après le naufrage mardi d’un bateau dans l’État du Niger.

Le drame s’est produit près de la commune de Gausawa selon l’Agence de gestion des urgences de la région. Le navire transportait plus de 100 passagers lors qu’il est entré en collision avec une souche d’arbre.

Les opérations de sauvetages sont en cours pour retrouver les personnes qui manquent encore à l’appel. Alors que le nombre de victimes ne cesse d’augmenter selon les autorités locales.

Les conditions météorologiques, des erreurs humaines et les surcharges sont souvent à l’origine des accidents des embarcations au Nigeria. Fin août, le naufrage d’un navire dans l’État de Sokoto au nord-ouest avait fait 3 morts et 25 disparus présumés.