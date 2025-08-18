Nigeria : au moins 40 personnes portées disparues après le naufrage d'un bateau

Au Nigeria, les recherches se poursuivent après le naufrage d’un bateau transportant 50 personnes. Plus de 40 passagers sont toujours portés disparus, selon l’agence de gestion des urgences du pays.

L’incident s’est produit dimanche dans l’Etat de Sokoto, au nord-ouest du Nigéria, alors que le navire mettait le cap sur le marché de Goronyo.

Les naufrages de bateaux sont récurrents au Nigeria, le transport par voie d’eau étant le moyen le plus utilisé pour les déplacements en zone rurale.

En novembre 2024, un bateau a chaviré dans le centre de l’Etat du Niger, faisant des dizaines de morts.

Le non-respect de mesures de sécurité serait l’une des causes de ces accidents fréquents dans le pays.